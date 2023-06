Raleigh ressuscite le légendaire Chopper

L’année 1969 a peut-être vu Neil Armstrong atterrir sur la lune, mais pour les enfants d’une certaine génération, on se souviendra toujours de l’arrivée du Raleigh Chopper – et maintenant il est de retour.

Plus de 50 ans après son introduction initiale, la réincarnation 2023 de Raleigh est sans aucun doute un Chopper, avec la roue arrière plus grande instantanément reconnaissable, les engrenages de moyeu à trois vitesses et le guidon en forme de U surélevé, ainsi que des freins modernes qui ont été conçus pour être indiscernables de ceux de l’original. Même les deux options de couleur, Infra Red et Ultra Violet, sont des retours en arrière.

Raleigh a utilisé des scans 3D du modèle MK2 de 1973 pour s’assurer que le cadre en acier Cr-Mo de la réédition lui correspondait aussi étroitement que possible, mais quelques ajustements ont dû être apportés pour s’assurer qu’il répondait aux exigences de sécurité modernes. Il est maintenant plus solide, tandis que le sissy bar et la selle monobloc sont légèrement plus bas que sur l’original, mais il faut être un vrai aficionado pour le remarquer.

À 18,4 kg, c’est un cheval assez lourd, et il n’y a évidemment pas de batterie ou de moteur électrique, vous devez donc vous propulser en utilisant une bonne vieille puissance de pédale. Vous savez, comme au bon vieux temps.

Le Chopper est devenu une icône des années 70, est apparu dans les classiques du cinéma des années 80, y compris The Goonies, et bien que sa popularité ait diminué dans les années 90, il occupe toujours une place spéciale dans le cœur de beaucoup. En fait, si vous avez un original caché à l’arrière du garage, Raleigh a également réédité un tas de pièces compatibles à la fois avec l’OG et le remake. Le catalogue comprend le guidon et la potence, la selle, les pédales, le sissy bar et les poignées.

Le premier lot de la réédition en édition limitée est déjà épuisé, mais vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsque d’autres seront en vente.