La dernière technologie d’écouteurs de Qualcomm promet un décalage ultra-faible et un meilleur chat dans le jeu

Qualcomm a annoncé sa dernière technologie qui arrivera sur les écouteurs sans fil cette année – pour rendre l’audio de jeu encore meilleur.

À l’origine, Qualcomm parlait d’une latence de 48 ms pour le chat en jeu lors de la lecture sur un smartphone. Désormais, grâce à cette dernière technologie, la plate-forme est capable de moins de 20 ms.

Les puces combinent les propres technologies Snapdragon Sound de Qualcomm avec Bluetooth LE Audio pour offrir “une latence ultra-faible de moins de 20 ms pour un son sans fil sans décalage avec un canal de retour vocal pour le chat en jeu”. Le spécialiste des puces pour smartphone a également déclaré que lorsqu’il ne transmettait que l’audio du jeu, la latence était encore réduite.

Nous n’avons pas encore de détails sur les appareils dans lesquels la technologie sera incluse, mais comme d’habitude avec de telles annonces, les appareils compatibles ne sont généralement pas trop éloignés.

Nous avons déjà couvert le lancement original du S3 Gen 2 lors du sommet Snapdragon de l’année dernière en novembre. Cependant, il existe maintenant des technologies supplémentaires disponibles dans le cadre de la plate-forme.

La plate-forme S3 Gen 2 prend également en charge la dernière version d’Auracast. Il s’agit à nouveau d’une norme de diffusion basée sur Bluetooth LE Audio. Essentiellement, cela signifie que les dongles et les adaptateurs avec la technologie S3 Gen 2 à l’intérieur peuvent être diffusés à partir d’appareils tels que les téléphones et les tablettes vers un public plus large. Vous pouvez l’utiliser pour partager de l’audio lors d’un événement, par exemple, ou pour recevoir une annonce d’intérêt public.