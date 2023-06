Skullcandy : une nouvelle collection premium Rail ANC à prix sage

Skullcandy, lance sa gamme prémium accessible avec deux nouveaux modèles sans fil : les écouteurs Rail ANC avec technologie de suppression active du bruit à quatre micros, ainsi que les Rail True Wireless.Ces modèles bénéficient des caractéristiques haut de gamme, comme le: contrôle vocal mains libres via la technologie Skull-iQ Smart Feature Technology®, le couplage à de multiples appareils ainsi qu’un micro intelligent Clear Voice.

De plus, leur forme ergonomique assure un ajustement à la fois stable et confortable, parmi les meilleurs du marché. L’étui de recharge qui les accompagne affiche lui aussi un style épuré minimaliste.



Pour Jason Luthman, directeur global du produit pour Skullcandy, « La collection haut de gamme Rail offre une qualité audio incroyable ainsi que les meilleures caractéristiques dignes des écouteurs sans fil les plus haut de gamme du marché, à un prix que nos adeptes sauront apprécier. »

Ces écouteurs Rail ANC sont disponibles en couleur True Black, tandis que les Rail sont proposés dans les couleurs True Black et Bone. Les écouteurs Rail ANC (119,99 €) et Rail (79,99 €) sont disponibles exclusivement sur Skullcandy.eu.