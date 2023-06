Range Rover Evoque, le vrai luxe moderne

Le nouveau Range Rover Evoque se caractérise par une évolution subtile de son design extérieur épuré, avec des signes reconnaissables comme sa silhouette de coupé, son toit flottant, sa ligne de caisse régulière et ses poignées de porte affleurantes et déployables. Le nouveau design de la calandre contribue désormais à donner un air de famille à l’ensemble de la marque Range Rover.

Le design extérieur est renforcé par de nouveaux feux de jour ultra-minces dotés de la dernière technologie LED Pixel1 et d’un graphisme ciselé, qui donnent à la voiture une allure de bijou et une parfaite visibilité.

Charismatique et sophistiqué, le nouveau Range Rover Evoque affiche un design épuré désormais enrichi des dernières technologies et de matériaux luxueux.

L’allure extérieure sobre du Range Rover Evoque est rehaussée par une nouvelle calandre et des feux de jour Pixel LED ultrafins1 avec la signature DRL, qui confèrent une allure technique à la voiture, proche de celle d’un bijou. De nouveaux détails et couleurs extérieurs complètent également le toit flottant caractéristique, la ligne de caisse ininterrompue et les poignées de porte affleurantes et déployables qui définissent l’ADN d’un Range Rover.

À l’intérieur, la philosophie de design épuré du Range Rover Evoque est renforcée par un nouvel écran tactile en verre incurvé de 11,4 pouces qui semble flotter dans le champ de vision du conducteur pour une meilleure visibilité tout en libérant de l’espace pour le rangement intérieur et le chargement des appareils sans fil. Dotée de la technologie Pivi Pro2, avec mises à jour régulières du logiciel SOTA5 et Alexa d’Amazon intégré

Les dernières technologies et innovations matérielles favorisent également le bien-être dans l’habitacle climatisé grâce à l’une des technologies de qualité de l’air intérieur les plus sophistiquées de sa catégorie : Cabin Air Purification Plus. Les options de matériaux tactiles incluent les tissus pour sièges sans cuir Ultrafabrics et Kvadrat pour offrir une nouvelle dimension du luxe moderne.



L’hybride électrique rechargeable P300e permet aux clients d’effectuer leurs trajets quotidiens moyens en mode électrique, sans aucune émission d’échappement : ils peuvent effectuer jusqu’à 62km en électrique uniquement selon le cycle WLTP, la nouvelle chimie de la batterie assurant une autonomie améliorée en conditions réelles jusqu’à 48km4 Sophistication du design et innovation fonctionnent en harmonie dans un intérieur repensé. Le design épuré de la console centrale comprend un nouveau levier de vitesse tactile pour les modèles à transmission automatique tandis que le système d’infodivertissement Pivi Pro2 est accessible via un nouvel écran tactile en verre incurvé de 11,4 pouces, à partir duquel les clients peuvent contrôler en toute transparence les fonctions clés du véhicule. Désormais situé plus en hauteur et plus près du conducteur, il libère également plus d’espace de rangement et est doté de série de la recharge d’appareils sans fil. L’habitacle est encore plus accueillant avec un toit panoramique16 qui baigne la cabine de lumière naturelle et des options textiles tactiles sans cuir. Le Range Rover Evoque est le seul SUV de sa catégorie* disponible en Kvadrat, un tissu de laine mélangée, qui est une alternative luxueuse, tactile et contemporaine, au cuir. La modernité est également apportée par les sièges en Ultrafabrics perforé Ebony, avec des applications textiles en polyuréthane dotés d’une nouvelle perforation originale. Inspirés de la confection sur mesure, la laine mélangée est 58% plus légère que le cuir et offre une apparence contemporaine.

Ce textile innovant a fait l’objet de tests de durabilité approfondis en interne, dans le laboratoire de matériaux de Range Rover. Pour garantir longévité et robustesse, les matériaux subissent 60.000 cycles de tests d’abrasion – l’équivalent de 10 ans d’utilisation – avec des tests UV qui simulent trois ans d’exposition à la lumière du soleil en un mois seulement.

Après son introduction sur le nouveau Range Rover Velar, la dernière génération de la technologie d’infodivertissement Pivi Pro2 équipe le Range Rover Evoque. Toutes les fonctions clés du véhicule sont intégrées dans un nouvel écran tactile et élégant en verre incurvé de 11,4 pouces, qui semble flotter librement au sein de la console centrale.

Les commandes de la climatisation, des sièges et du volume audio sont toujours visibles grâce à de nouvelles barres latérales, dotées de commandes coulissantes multifonctionnelles situées de part et d’autre. Ces commandes virtuelles offrent un accès immédiat aux fonctions fréquemment utilisées, notamment les commandes individuelles de température pour les occupants avant, les caméras, la navigation et le volume audio.



À chaque démarrage, les conducteurs se voient présenter un écran Pre-Drive pour un accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées, telles que le désembuage des vitres et les sièges chauffants. Une fois en mouvement, il disparaît pour laisser la place à l’écran d’accueil habituel à trois fenêtres qui peut être personnalisé grâce à l’intelligence et à la flexibilité de la marque Pivi Pro.

Alexa d’Amazon apporte un nouveau niveau de confort en offrant la possibilité de contrôler divers paramètres et fonctionnalités à l’aide de commandes vocales naturelles tout en réduisant le risque de distraction. Alexa est intégrée à Pivi Pro2 et peut simplement être activée en disant « Alexa » ou en cliquant sur le bouton Alexa sur l’écran tactile.

Le Range Rover Evoque offre les technologies de caméras les plus sophistiquées de sa catégorie avec vue panoramique 3D, ClearSight Ground View 18 et ClearSight Interior Rear View 19 qui permettent de rassurer le conducteur.