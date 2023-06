Formule E : destination Tokyo en 2024

• Le calendrier provisoire de la saison 10 a été annoncé par la Formule E et la FIA. Il comprend 17 courses dans 13 villes hôtes. • Tokyo a confirmé l'accueil d'une course de Formule E en mars prochain, la toute première course en championnat du monde FIA à se tenir dans cette ville. • De nouvelles villes ciblées pour une toute première course de Formule E alors que la série poursuit son rayonnement mondial avec ses événements phares.

Le Championnat du Monde ABB FIA Formula E empruntera les rues de Tokyo pour la première fois en mars prochain alors que la série ambitionne d’accueillir de nouvelles villes hôtes, pour accueillir une toute première course lors de la dixième saison historique.

Le calendrier provisoire de la Saison 10 a été publié aujourd’hui par la Formule E et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) après ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA et avec le soutien des ASN (Autorités Sportives Nationales) locales de chaque ville hôte.

La course de Tokyo qui aura lieu le samedi 30 mars 2024 sera le premier événement de sport automobile dans cette ville sanctionné par la FIA comme championnat du monde. Les vingt-deux pilotes issus des 11 équipes testeront la GEN3 – la voiture de course électrique la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace jamais conçue – sur les routes autour du Big Sight, le centre des expositions de la ville sur le front de mer de la baie de Tokyo.

La Formule E et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont travaillé main dans la main pour importer la course dans les rues de la ville afin de soutenir l’initiative Zero Emission Vehicle (ZEV), qui fait partie de la stratégie Zero Emission de Tokyo. La ville affiche un plan d’action pour le climat qui vise à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050.

La saison 10 du Championnat du Monde ABB FIA Formula E débutera à Mexico le samedi 13 janvier après le succès à guichets fermés de la course d’ouverture pour lancer la saison 9.

Trois manches du calendrier provisoire composé de 17 courses sont encore à déterminer (TBD) tandis que la Formule E poursuit ses discussions avancées avec un certain nombre de nouvelles villes hôtes potentielles, ce qui créerait un championnat d’autant plus fourni avec de nouvelles courses phares dans des lieux emblématiques à travers le monde.

Ce week-end, la Formule E fera ses débuts à Portland, dans l’Oregon, et y reviendra la saison prochaine juste avant la fin du championnat à Londres fin juillet. La Formule E sera également de retour à São Paulo après une course inaugurale réussie cette saison.

Berlin maintiendra son record en tant que seule ville hôte à avoir accueilli un E-Prix au cours des dix saisons du championnat. La ville consolidera sa réputation d’étape favorite des pilotes et des fans qui ont notamment assisté cette saison à un record de 190 dépassements et 23 changements de tête lors de la manche 7.

Diriyah accueillera à nouveau le seul double-header nocturne du calendrier tandis que Monaco, Rome et Jakarta complètent le calendrier.