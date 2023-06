Denon dévoile ses écouteurs PerL au son personnalisé

Denon PerL, avec des profils sonores personnalisés, une suppression active du bruit et bien plus encore.

Les derniers écouteurs sans fil de Denon, les PerL, offrent des profils audio personnalisés adaptés à chaque personne. Ils sont alimentés par la même technologie que Nura a utilisée dans ses Nuraphones, puisque les deux marques appartiennent à la société mère Massimo. Les nouveaux écouteurs Denon combinent la qualité audio exceptionnelle de la marque avec une technologie de personnalisation intelligente.

Pour un son personnalisé. ces écouteurs jouent des tonalités acoustiques dans vos oreilles et vous demandent des réponses dans l’application compagnon. Cela permet à un apprentissage automatique plutôt intelligent de concevoir un profil sonore unique pour vous, de sorte que le son soit optimisé pour vos oreilles. Cela fonctionne exactement comme les Nuraphones – et ce format les rend plus proches des écouteurs NuraTrue.

Outre l’audio personnel, ces écouteurs sont alimentés par des pilotes dynamiques de 10 mm, avec une plage de fréquences de 20 Hz à 40 kHz. Denon estime que vous pouvez tirer huit heures de batterie des écouteurs PerL, avec 24 heures supplémentaires dans le boîtier de charge. Vous pouvez les recharger pour une heure d’écoute en seulement 10 minutes, grâce à la charge rapide intégrée. Ils sont résistants à l’eau IPX4 et prennent en charge la suppression active du bruit. Le modèle PerL Pro est livré avec quelques avantages supplémentaires. Le design est légèrement différent, avec un anneau métallique autour de l’écouteur. Ils bénéficient également d’une mise à niveau vers Bluetooth 5.3 et de la prise en charge d’aptX Lossless et d’aptX Voice de Qualcomm.

Envie de laisser l’audio devenir plus personnel dans vos cosses ? Les nouveaux écouteurs Denon sont disponibles aux États-Unis. Les PerL standard vous coûteront 199 $, tandis que le modèle Pro coûte 349 $. Ils seront disponibles en France plus tard en 2023.