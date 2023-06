Le dernier téléviseur QLED de Toshiba intègre Fire TV dans une télé 4K sans cadre

Vous recherchez un téléviseur plus abordable, mais toujours doté de toutes les fonctionnalités auxquelles vous vous attendez ? Le dernier téléviseur 4K de Toshiba est une option QLED qui vous en offre beaucoup pour votre argent. Le nouveau QF5D est un téléviseur QLED 4K sans cadre livré avec Fire TV intégré afin que vous puissiez accéder aux dernières fonctionnalités intelligentes et au contenu directement depuis votre gogglebox.

Le nouveau téléviseur QF5D de Toshiba utilise les panneaux QLED familiers de la marque. La technologie de l’écran promet des couleurs intenses et une qualité d’image cinématographique, grâce à la prise en charge d’un milliard de couleurs. Derrière l’écran, vous trouverez également les fonctions de mise à l’échelle, de gradation et de flux TRU de Toshiba, qui fonctionnent main dans la main pour contraster les couleurs et rendre l’image plus nette. Cette télé prend également en charge Dolby Vision, qui peut offrir des images plus éclatantes conformément à la norme. Parallèlement, les haut-parleurs internes du QF5D prennent en charge Dolby Atmos pour le son surround. Vous trouverez tout cela dans un corps élégant et sans cadre, qui s’intégrera facilement dans n’importe quelle pièce.

Avec Fire TV intégré, vous avez accès à Alexa directement depuis la télé. Vous pouvez parler à l’assistant vocal via la télécommande pour lire du contenu, contrôler votre maison intelligente, etc. Vous aurez également accès au logiciel Fire TV d’Amazon. Grâce à cela, vous pouvez accéder à la plupart des services de streaming disponibles, notamment Prime, Netflix, BBC iPlayer, etc. Vous aurez également accès à l’écran d’accueil personnalisé, qui fournit des recommandations et vous permet de continuer rapidement à regarder.