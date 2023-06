Netgear Nighthawk A8000, le premier adaptateur USB 3.0 WiFi 6E

Le nouvel adaptateur Nighthawk A8000 est le moyen le plus simple d’upgrader vos PC portables et fixes vers la dernière norme WiFi 6E.

NETGEAR lance en France l’adaptateur Nighthawk AXE3000 WiFi 6E USB 3.0

pour améliorer les performances WiFi de vos ordinateurs portables et de bureau.

Bénéficiez enfin et simplement du WiFi le plus rapide qui soit. Ce nouvel adaptateur

est le premier adaptateur WiFi 6E USB 3.0 qui vous permet de vous connecter

aisément et de profiter de la vitesse, de la puissance et des performances du WiFi

6E.

Pour ceux qui souhaitent profiter de la nouvelle bande 6 GHz, une nouvelle voie

rapide pour les appareils compatibles WiFi 6E, le NETGEAR Nighthawk A8000 est

un moyen facile et relativement peu coûteux d’augmenter la vitesse de votre PC et

d’évoluer vers les dernières spécifications WiFi sans avoir à le changer. Quel que soit

votre usage, cet adaptateur permet, via un simple port USB, de profiter d’une connexion WiFi plus rapide et plus stable. Utilisé avec un système Mesh WiFi 6E Orbi (série 960), un routeur WiFi 6E Nighthawk (RAXE300 ou RAXE500) ou encore une box WiFi 6E, l’adaptateur Nighthawk A8000 libérera tout son potentiel.

Compatible avec les 3 bandes WiFi (2.4Ghz, 5Ghz ou 6Ghz), l’adaptateur Nighthawk A8000 met à jour instantanément le WiFi des ordinateurs et se connecte automatiquement à la bande la plus efficace en fonction de son installation, pour utiliser pleinement sa connexion internet.

Le Nighthawk A8000 possède un design spécifique. Grâce à ses antennes à haut rendement intégrées, qui se déplient pour permettre une meilleure réception, il assure une couverture omnidirectionnelle et limite toute perte de signal sur les 3 bandes WiFi. Pour un ordinateur fixe, le dock USB permet de placer l’adaptateur librement pour assurer une réception optimale.