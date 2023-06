Xmoove présente ses nouveaux panneaux solaires nomades

Des panneaux solaires pour recharger tous vos appareils électroniques en parfaite autonomie.

La marque Française Xmoove présente sa nouvelle gamme de panneaux solaires TRAIL. Novateurs, ces panneaux ont été conçus avec la

technologie de cellules photovoltaïques ETFE permettant de nombreux avantages par rapport à un panneau solaire classique.

Le poids et l’encombrement sont des paramètres importants pris en compte par les baroudeurs, Xmoove propose des produits pratiques à emporter et à utiliser facilement. Ces panneaux ont donc été conçus de telle sorte à ce que le poids du produit soit parfaitement maîtrisé. Ils sont donc très légers et fins avec une épaisseur de moins de 2mm. De plus, chacun des panneaux dispose de plusieurs volets dépliables pour permettant un encombrement minimal.

La nouvelle gamme de panneaux solaires TRAIL se décline en 3 versions (6W / 14W / 21W), chacune répondant à des besoins précis. Ainsi, chaque aventurier saura trouver le meilleur compromis entre encombrement et puissance. (80 € à 130 €).