Paris Air Show : Renault dévoile son nouveau Rafale

Le nouveau Renault Rafale est un SUV coupé au design et au comportement dynamiques, offrant l’opportunité de partager cette expérience intense avec ses amis ou ses enfants.

Après avoir renouvelé son arsenal technologique en matière de motorisations hybrides, châssis et équipements électroniques, Renault ne pouvait priver plus longtemps sa clientèle d’un véhicule né et dédié au plaisir, véritable porte-étendard de la gamme. Nouveau Renault Rafale sera celui-là.

Rafale : une référence aéronautique est écrite en lettres d’or dans l’histoire de Renault. Celles des records du Caudron Renault Rafale qui atteignit notamment 445 km/h en 1934. Le nouveau Renault Rafale est le premier véhicule de série entièrement dessiné selon le nouveau langage formel initié depuis l’arrivée de Gilles Vidal à la tête du Design Renault. Il ouvre à ce titre une nouvelle ère, en phase avec son époque où tout s’accélère et où seule l’avant-garde peut permettre à un nouveau modèle de rester attractif tout au long de son cycle de vie.

Bien dans son époque, Nouveau Renault Rafale l’est aussi par sa connectivité à la pointe du progrès, sa motorisation E-Tech full hybrid 200 ch aussi performante qu’efficiente, ainsi que son utilisation de matériaux recyclés. Ce nouveau Renault Rafale sera l’objet de développements technologiques ultérieurs qui le placeront au cœur de l’univers automobile de haute performance avec un nouveau moteur E-Tech 4×4 300 ch.