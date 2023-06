Un vélo pliant Brompton d’aventurier avec Bear Grylls

Le fabricant anglais de vélos pliants Brompton s’est associé à la star des aventuriers pour créer un vélo dédié aux passionnés d’outdoor : le C Line Explore Beyond x Bear Grylls.

Du légendaire cycliste allemand Heinz Stücke qui a parcouru le monde à un scientifique roulant jusqu’au Pôle Sud, les inconditionnels des vélos pliants Brompton ont depuis longtemps repoussé les limites de l’exploration. Le fabricant anglais va encore plus loin : pour démontrer toute la polyvalence et le champ des possibles de l’iconique vélo pliant, Brompton s’associe aujourd’hui à l’aventurier britannique Bear Grylls, star de l’émission Man vs. Wild et auteur de nombreux best-sellers, afin que le modèle Beyond l’accompagne durant ses expéditions à travers le monde, ou tout simplement dans sa vie quotidienne londonienne.

Loin des trajets professionnels ou des traditionnelles boucles du week-end, le nouveau Beyond est le champion de l’exploration, de la ville et bien au-delà. Outre sa transmission à 6 vitesses pour une plus grande capacité d’évasion et ses finitions vert kaki, gris et orange vif, le C Line Explore Beyond x Bear Grylls est équipé d’une selle Brooks C17 All Weather et de pneus Schwalbe Marathon Racer Tanwall. Il est livré avec une bagagerie étanche en édition spéciale pouvant être achetée séparément : un sac à dos 17L et une pochette 1L qui se fixe solidement sur le cadre afin de transporter facilement tout son matériel de voyage ou d’aventure.

Vélo C Line Explore Beyond x Bear Grylls , 2349€