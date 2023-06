Tapo RV30 et RV30 Plus, les robots aspirateurs laveurs surdoués

TP-Link se lance dans la robotique avec une gamme de robots aspirateurs innovants et un premier modèle Tapo RV30 Plus qui sait tout faire.

Doté d’une station intelligente et de la détection par laser, le Tapo RV30 Plus garantit un nettoyage efficace avec encore plus de facilité. Dans le milieu des robots aspirateurs, le nom de Tapo peut être encore inconnu des consommateurs. Tapo est la marque de domotique de TP-Link, dont le catalogue de produits couvre les réseaux domestiques et d’entreprises, la surveillance et l’électronique grand public. Tapo continue de développer son activité de matériel intelligent grâce à ses avantages technologiques dans le domaine de la communication sans fil. Le lancement de la gamme d’aspirateurs connectés Tapo RV est une étape cruciale dans l’enrichissement de son écosystème. Alors, quels changements l’arrivée de Tapo peut-elle apporter à l’industrie déjà mature des robots aspirateurs ?

TP-Link a équipé le robot aspirateur Tapo RV30 Plus de deux technologies performantes pour un parcours optimal de la pièce à chacun de ses passages. Muni d’une télédétection laser LiDAR, qui permet aux appareils autonomes d’appréhender le monde qui les entoure, ainsi que d’un système de navigation gyroscopique, utilisé pour planifier son chemin et détecter si la zone a été nettoyée ou non, le Tapo RV30 Plus se positionne comme l’un des robots aspirateurs les plus complets du marché.

Évitant le moindre obstacle, il utilise la technologie laser pour parcourir tout l’espace disponible et ainsi nettoyer parfaitement tous les recoins de la maison. Une fois son cycle terminé, le Tapo RV30 Plus retourne automatiquement à sa station de recharge et de vidage où le sac est déchargé pour une collecte moins fréquente (environ 70 jours de contenance classique) et plus simple.



Sa puissance d’aspiration maximale de 4200 Pa élimine automatiquement les déchets dans son sac à poussière intégré de quatre litres, ce qui évitera de le changer à tous les passages. Le RV30 Plus utilise également le “Carpet Boost”, un ensemble de capteurs placés sur le robot qui détectent le type de sol et augmentent automatiquement l’aspiration sur une surface souple. Une fois que l’aspirateur revient sur une surface dure, il diminue la puissance de son aspiration afin de préserver l’autonomie de sa batterie. La brosse principale est en caoutchouc ce qui permet d’éviter les enchevêtrements de poils et de cheveux. Le Tapo RV30 Plus comporte également une brosse latérale qui concentre les poussières, poils d’animaux et autres vers le système d’aspiration. Non seulement performant, le Tapo RV30 Plus est également très silencieux grâce à un ventilateur à équilibrage dynamique, une réduction des bruits de souffle dans les conduits et un coton acoustique. Le volume en fonction n’est que de 60 dB en mode standard et de 55 dB en mode silencieux, ce qui réduit considérablement la gêne pour les personnes et les animaux domestiques lors de l’utilisation.

Le Tapo RV30 Plus ne se contente pas d’être un robot aspirateur performant, il peut également laver les sols avec son compartiment d’eau de 300 ml et ses trois jets différents selon le type de surface pour un entretien complet de la maison.

Sa batterie d’une capacité de 5000 mAh offre une autonomie de 5h sur 360m² pour une utilisation quotidienne et régulière afin de garantir un sol propre tous les jours de la semaine. Fonctionnant sans-fil grâce au WiFi 2,4 GHz et équipé d’une connexion Bluetooth, le Tapo RV30 Plus se configure très simplement par l’application Tapo sur le smartphone. Heures de passage, routines, séquences de nettoyage, le robot aspirateur se programme intuitivement et en toute simplicité. L’application Tapo prend en charge la cartographie multi-étage avec jusqu’à 3 cartes haute précisions stockées localement. À l’aide de celles-ci, le robot aspirateur peut terminer le nettoyage de toute la maison, d’une zone spécifique ou d’une pièce sélectionnée, en mettant à jour le chemin de nettoyage sur la carte en temps réel.

L’histoire de la gamme Tapo de robot aspirateur ne fait que commencer et bien de nouvelles mises à jour sont prévues dans le futur. Ainsi la compatibilité avec les autres éléments domotiques Tapo sera assurée, en permettant par exemple au robot aspirateur Tapo de mesurer la carte thermique WiFi de toute la maison pour un réseau maillé et d’améliorer les connexions, mais aussi une reconnaissance complète des objets.

Le robot aspirateur Tapo RV30 Plus est une solution complète et particulièrement efficace pour un entretien régulier des sols. Vous pouvez également opter pour le Tapo RV30 qui est vendu sans la station de vidange.



Les Tapo RV30 et RV30 Plus sont disponibles dès maintenant aux prix publics indicatifs respectivement de 399.99€ et 499.99€.