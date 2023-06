Santa Teresa 1796, le rhum Super-Premium vénézuélien

Que l’on soit amateur de rhum ou amoureux de belles bouteilles, Santa Teresa 1796 est une bouteille à avoir chez soi…

Santa Teresa 1796 est un mélange de rhum audacieux et élégant vieilli jusqu’à 35 ans. Il est aussi le seul à être issu d’un assemblage de rhums vénézuéliens fabriqué grâce à la méthode soléra.

Ainsi, toutes les bouteilles de 1796 contiennent du jus provenant du tout premier tonneau de 1796, le fût originel, qui n’a jamais été vidé. Ce savoirfaire unique en son genre de la distillerie familiale Vollmer bâtie sur plus de 220 ans de tradition et de réflexion en fait de ce producteur de rhum l’un des plus anciens au monde.

Considéré par les experts comme le rhum le plus élaboré au monde et étant le rhum le plus médaillé au monde, Santa Teresa 1796 est doux, franc et complexe en bouche. Il offre une émotion unique puisque le goût évolue à chacune des gorgées. Il se déguste aussi bien seul, sur glace ou en cocktail.

Avec une couleur ambrée aux reflets d’acajou, ce Santa Teresa 1796 offre un nez fruité et des notes boisées. En bouche, on savoure son goût unique de noix, vanille, cannelle, chocolat noir, pruneaux, avec des notes de miel et de poivre.

Santa Teresa 1796, 62,90 € – 700 ml