On a testé… Le Google Pixel 7a

La série Pixel A offre régulièrement certains des meilleurs traitements d’image d’appareil photo que vous pouvez obtenir à partir d’un téléphone sans dépenser trop d’argent dans un produit phare. C’était toujours le cas pour le Pixel 6a de l’année dernière, mais il risquait d’être dépassé dans d’autres domaines. Le Google Pixel 7a ressemble à un retour au statu quo.

Google a pris les meilleurs éléments de son Pixel 7 plus cher et les a dilués, très légèrement, pour atteindre un prix plus abordable. Le processeur de niveau supérieur reste ; des fonctionnalités telles qu’un écran à taux de rafraîchissement élevé et la recharge sans fil font la différence pour la première fois ; et la caméra principale reçoit un tout nouveau capteur à nombre de pixels élevé pour maximiser les détails et les performances en basse lumière. Le prix a grimpé en conséquence – y en a-t-il assez ici pour gagner une place sur notre liste de téléphones les plus économiques ?

Design & finition : un air de famille

À première vue, vous vous demandez peut-être si Google a changé quoi que ce soit à la conception de la série A entre les deux générations. Mais prenez le Google Pixel 7a dans votre main et il ressemble immédiatement à un combiné plus classe que le 6a sortant. Le cadre en aluminium recyclé s’étend désormais jusqu’à la partie distinctive de l’appareil photo à l’arrière du téléphone et correspond presque parfaitement au Pixel 7 plus cher.

Les cadres d’affichage sont légèrement plus épais. Les touches d’alimentation et de volume sur le côté correspondent également à la finition mate du cadre, au lieu de réutiliser les boutons polis et brillants du Pixel 7. Il n’est pas beaucoup plus petit non plus, vous devrez donc faire très attention pour dire quel téléphone est lequel.

L’arrière est toujours en polycarbonate (c’est-à-dire en plastique) et capte toujours les empreintes digitales à une vitesse étonnante. Elles pourraient être moins visibles sur les couleurs Sea, Snow et Coral (ce dernier étant exclusif au Google Store) que notre unité de test Charcoal. La résistance à l’eau IP67 fait un retour bienvenu, et Gorilla Glass promet un degré de protection pour l’écran.

Vous avez le choix entre le déverrouillage du visage et des empreintes digitales, bien que seul ce dernier puisse être utilisé pour authentifier les applications bancaires, etc. Les deux ont pu nous reconnaître rapidement et le capteur d’empreintes digitales sous l’écran est placé à une distance raisonnable du bord du téléphone afin que vous puissiez l’atteindre facilement.

Écran et son : à jour

La taille et la résolution de l’écran n’ont pas changé depuis l’année dernière, ce qui signifie que le Google Pixel 7a dispose d’une dalle OLED 2400 × 1080 étiré sur 6,1 pouces. C’est d’une compacité rafraîchissante dans un monde où même les téléphones Android abordables mesurent en moyenne 6,5 pouces ou plus.

La grande mise à niveau concerne le taux de rafraîchissement, qui atteint désormais 90 Hz. Il ne correspond peut-être pas à des rivaux à 120 Hz comme le Nothing Phone 1 pour un mouvement fluide, mais constitue une grande amélioration par rapport au Pixel 6a et à son écran à 60 Hz. Vous ne pouvez pas le forcer en permanence, Google basculant dynamiquement entre 60 et 90 Hz en fonction de ce qui est à l’écran. Il est également désactivé par défaut, nécessitant un voyage dans le menu Paramètres pour l’activer. Mais vu à quel point cela rend chaque balayage et défilement de page Web plus fluide, vous allez apprécier le petit booster à la durée de vie de la batterie.

Le contraste épique et les couleurs percutantes sont la norme pour une dalle au OLED, donc le Pixel 7a tient dûment ses promesses. Les images fixes et les vidéos ont beaucoup de punch, tout en restant fidèles à la réalité. Le préréglage de couleur naturelle rappelle un peu les choses si les choses semblent sursaturées hors de la boîte, mais il n’y a pas de contrôle précis de la température ou de la tonalité. Pourtant, il est aussi net, saturé et bien défini que n’importe quel rival de milieu de gamme.

L’écran est considérablement plus lumineux que le modèle de l’année dernière, qui disposait déjà d’un mode d’augmentation de la luminosité qui s’activait lorsque vous sortiez. Ce n’est pas aussi brûlant pour la rétine que des alternatives plus chères, mais nous n’avons eu aucun problème à l’utiliser en plein soleil et les angles de vision sont excellents. L’écran plat n’a pas non plus à se contenter de reflets lumineux comme le font les téléphones en verre incurvé.

Peu de choses semblent avoir changé sur le plan audio, mais ce n’est pas une mauvaise chose : les haut-parleurs stéréo du Pixel 6a ont fait du bon travail pour l’écoute de podcasts ou la lecture YouTube, et le 7a sonne tout aussi clairement. Le haut-parleur et le tweeter de l’écouteur n’ont pas de vraies basses, mais les voix sont claires et le volume est suffisant. Google aimerait bien vous vendre une paire de Pixel Buds A-Series pour une écoute personnelle, vous ne trouverez donc pas de port casque 3,5 mm ici.

Appareils photo : sans effort, excellents

Les anciens téléphones de la série A ont fait beaucoup avec leurs capteurs d’appareil photo modestes, mais le 7a suit les traces du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro avec un capteur principal de 64 MP. En plus d’un nombre de pixels nettement supérieur à celui du Pixel 6a de l’année dernière, le capteur est également physiquement plus grand, ce qui signifie qu’il peut capturer beaucoup plus de lumière chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. Les photos sont sous-échantillonnées à 16 MP, avec les superbes algorithmes de traitement d’image de Google qui interviennent avant que vous ne voyiez la photo finale.

Nous avons été époustouflés par la quantité de détails présentés, avec des gros plans et des prises de vue à distance affichant une clarté fantastique pour l’argent. Et bien qu’il ne puisse pas offrir la profondeur de champ naturelle qu’un téléphone phare avec un capteur de 1 pouce ou une ouverture d’objectif physique peut, les portraits montrent toujours un joli flou d’arrière-plan. Dans certaines scènes, on pourrait facilement penser que les photos ont été prises sur du matériel coûtant plusieurs fois le prix.

Le traitement de Google penche toujours vers des ombres plus lourdes et un équilibre des couleurs plus naturel que Samsung ou Apple, qui offrent une présentation légèrement plus percutante, mais la plage dynamique était toujours fantastique, l’exposition bien jugée et le bruit presque complètement absent. Les tons de peau restent très bien jugés pour la plupart grâce à la cartographie des tons de peau Real Tone de la firme, et l’autofocus a toujours été rapide pour sélectionner nos sujets. Cependant, nous avons remarqué que quelques-uns de nos clichés penchaient plus vers les tons rouges que ce à quoi nous nous attendions.

Night Sight se déclenche automatiquement dans des conditions de très faible luminosité, et bien qu’il ait encore besoin d’une seconde ou deux de mains stables pour les prises de vue les plus nettes, les détails sont encore une fois très impressionnants. Même sans cela, les couleurs restent précises et le bruit est réduit au minimum. C’est ici que l’écart entre le 7a et la concurrence beaucoup plus chère se creuse, mais pas autant que vous ne le pensez.

L’appareil photo principal est soutenu par un objectif ultra large de 13 MP, qui manque les capacités de gros plan Macro Focus du Pixel 7 Pro plus cher. La balance des couleurs, la plage dynamique et l’exposition sont très proches, et les détails ne manquent pas non plus. Il y a un certain adoucissement sur les bords en raison de la correction de l’objectif, et les performances en basse lumière ne sont pas aussi bonnes, mais cela donne une impression impressionnante que peu de rivaux à prix similaire peuvent égaler.

Il n’y a pas de téléobjectif dédié (ce qui n’est pas une surprise compte tenu du prix), bien que le zoom Super Res de Google ajoute jusqu’à un grossissement de 8x avec une clarté de surface impressionnante. Ils ne résistent pas aussi bien à l’examen, mais sont parfaitement utilisables entre 2x et 4x – une excellente performance pour un téléphone de milieu de gamme.

L’exposition longue est un nouvel ajout amusant à la gamme de la série A, qui (comme le reste de l’application appareil photo) fait la plupart du travail pour vous. Il n’y a pas de paramètres à modifier, il suffit de viser, de tirer et de rester stable pendant quelques secondes, même en pleine lumière. Cela fonctionne mieux la nuit, créant des effets de traînée de lumière funky avec très peu d’effort.

Les amateurs de selfie apprécieront la hausse de résolution de la caméra frontale, passant de 8MP dans le Pixel 6a à 13MP ici. Les photos qu’il prend sont détaillées, colorées et sans bruit sous un bon éclairage, avec seulement un léger adoucissement une fois que vous entrez à l’intérieur. Des détails faciaux plus fins sont capturés et la plage dynamique est très respectable. Il gérera également la vidéo 4K à 30 im/s, ce qui est sans précédent dans la culture actuelle de la concurrence chinoise à prix réduit.

Performance & logiciel : des gains matériels

Le Pixel 7a hérite du processeur Tensor G2 de ses grands frères, ce qui signifie que ce téléphone de milieu de gamme a la puissance de feu d’un produit phare à part entière. Android se sent parfaitement énergique en conséquence, ouvrant les applications rapidement et heureusement en exécutant deux à la fois en écran partagé. 8 Go de RAM garantissent un meilleur multitâche que le Pixel 6a sortant, et la puce Titan M2 sur mesure de Google gère la sécurité au niveau matériel. Les téléphones alimentés par Snapdragon 8 Gen 2 qui coûtent deux fois plus sont encore léchés pour les performances brutes, mais à moins que vous ne vous souciez profondément des scores de référence, vous ne vous en soucierez probablement pas.

Il gère bien les jeux aussi. L’exigeant gacha RPG Honkai: Star Rail utilise par défaut des paramètres principalement élevés et n’a fonctionné qu’avec quelques problèmes mineurs lors de la transition entre les niveaux ou les batailles est devenue particulièrement mouvementée. C’est une excellente performance pour un téléphone de milieu de gamme, et cela signifie que la plupart des jeux 3D disponibles sur le Play Store fonctionneront très bien. Le Pixel 7a n’a aucun problème à lire des titres 2D plus simples.

128 Go de stockage correspondent à peu près à ce que nous attendons à ce prix, bien que, contrairement à certains rivaux, Google ne vous vendra pas un modèle de plus grande capacité pour plus d’argent. Les acheteurs peuvent bénéficier d’un stockage cloud Google One à prix réduit, au cas où vous vous retrouveriez à court d’espace.

Le Pixel 7a débarque avec Android 13 à bord, bien que vous puissiez être assuré qu’il sera en première ligne pour Android 14 une fois que Google l’aura publié. Au moins cinq ans de correctifs de sécurité sont prévus, ce qui est formidable si vous achetez un combiné durable, et il bénéficiera de suppressions de fonctionnalités semi-régulières comme le reste de la gamme Pixel.

Il y a une sélection complète d’applications créées par Google pré installées, et l’interface est exactement comme son créateur l’avait prévu : facile à naviguer et agréable à personnaliser, grâce au thème Material You qui code en couleur les icônes d’application et les éléments de l’interface utilisateur pour correspondre à votre fond d’écran. Des ajouts récents tels que Google One VPN et Clear Calling, qui suppriment automatiquement le bruit de fond pendant les appels vocaux, sont prêts à l’emploi.

Autonomie de la batterie : toute une journée

Avec une batterie de 4385 mAh, le Pixel 7a contient plus de cellules que le Samsung Galaxy S23, qui coûte deux fois plus cher. Cette capacité dépasse également légèrement le Pixel 7 standard, mais les deux téléphones ont une durée de vie presque identique loin du secteur.

L’estimation de Google sur 24 heures nous semblait un peu optimiste, bien que cela puisse être dû au fait que le mode de batterie adaptatif n’avait pas encore appris quelles applications nous utilisions le plus fréquemment. Nous avons encore tenu confortablement toute la journée en utilisation mixte, prenant beaucoup de photos, regardant quelques émissions Netflix, faisant défiler les applications sociales et diffusant de la musique sur nos écouteurs Bluetooth. Vous pouvez généralement retarder la charge jusqu’au lendemain matin, plutôt que de vous brancher à l’heure du coucher.

Le jeu pèse plus lourd sur le jus restant, donc le temps de jeu doit être rationné si vous ne pouvez pas vous connecter pendant un certain temps. L’économiseur de batterie extrême peut tout mettre en pause sauf les applications critiques, augmentant le temps de veille jusqu’à trois jours. Ne vous attendez pas à utiliser le téléphone pour bien plus que des appels ou des SMS lorsqu’il est activé. La longévité globale est inférieure aux champions de la batterie comme le Honor Magic 5 Lite plus abordable, mais reste à égalité avec les rivaux de milieu de gamme qui ont des écrans plus grands.

La charge filaire de 18 W est ce que nous appellerions le strict minimum pour un téléphone moderne, et signifie que vous envisagez plusieurs heures de connexion à une prise de courant pour recharger complètement la batterie. Cependant, aucun des Pixels les plus chers n’est beaucoup plus rapide, et aucun n’est livré avec un bloc d’alimentation dans la boîte, vous ne manquez donc rien en vous en tenant au 7a. Les alternatives chinoises comme le Redmi Note 12 Pro + restent ici à une longueur d’avance.

La recharge sans fil est une agréable surprise, cependant, et quelque chose que l’on ne trouve que sur le Nothing Phone 1 à ce prix. Il n’est pas particulièrement rapide à seulement 7,5 W, mais reste pratique pour une recharge sans câble.

Verdict Google Pixel 7a

Avec des performances rapides, une batterie qui peut durer toute la journée entre les recharges et une paire d’appareils photo qui prennent de superbes photos pour l’argent, le Google Pixel 7a prouve une fois de plus qu’une série A est grosso modo le téléphone dont un fan Android a besoin. Le fait qu’il ressemble maintenant à un appareil plus cher, grâce à des matériaux plus agréables et à un écran à taux de rafraîchissement plus élevé, ne fait que souligner la valeur exceptionnelle. Il surpasse confortablement ses rivaux directs comme le Samsung Galaxy A54 et prend de meilleures photos que le Nothing Phone 1 légèrement plus abordable.

Un écran légèrement plus grand, une charge légèrement plus rapide et quelques modes de caméra supplémentaires sont désormais tout ce qui le sépare du Pixel 7 plus cher. À moins que vous ne cherchiez à dépenser presque le double de l’argent pour un produit phare avec des appareils photo encore plus polyvalents, le Pixel 7a ne laisse rien à désirer.