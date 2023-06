Une TAG Heuer Carrera en édition limitée pour la France

TAG Heuer présente sa nouvelle création, la TAG Heuer Carrera Édition Limitée France, hommage à l’amour et à la passion que la France porte à la course automobile.

La TAG Heuer Carrera, lancée en 1963 et icône de la marque, définit les codes de la montre chronographe depuis maintenant plus de six décennies. Son profil classique et élégant, son cadran lisible et sa mécanique parfaitement fiable ont acquis une reconnaissance mondiale. Cette montre emblématique a toujours été portée par des légendes des sports mécaniques et des starsdu grand écran, telles que James Hunt dans les années 1960, Mick Jagger dans les années 1970 et Ryan Gosling récemment, devenant ainsi une icône parmi les icônes. La TAG Heuer Carrera reste la montre de choix pour les gentlemen drivers du monde entier grâce à son élégance et à son innovation technologique. Lancée en 1963, la Heuer Carrera incarne l’esprit de vitesse et d’aventure de la Carrera Panamericana, qui a eu lieu de 1950 à 1954. Elle représente également les aspirations d’une nouvelle génération ambitieuse en pleine ascension sociale avec son boîtier rond, sa lisibilité parfaite et sa simplicité recherchée. La France est un pays célèbre pour ses courses et circuits automobiles légendaires, chacun avec son propre charme et ses nombreux défis. Le Circuit Paul Ricard et le Circuit du Castellet ont marqué l’industrie de l’automobile pour leur endurance, leur tracé moderne et leur difficulté technique. En France, chaque circuit est unique et a dévoilé de nombreux héros de la vitesse qui ont marqué l’histoire de l’automobile en France. Un patrimoine dont TAG Heuer est admiratif.

La TAG Heuer Carrera Edition Limitée France s’inspire des couleurs bleu, blanc et rouge pour lui offrir un design distinctif qui rend hommage au riche patrimoine de la course automobile française. Cette première TAG Heuer Carrera Édition France, arbore un cadran bleu avec une finition mate et un compteur blanc et un rehaut blanc. Elle promet une lisibilité absolue grâce à son cadran plein de contrastes avec ses touches de rouge et de blanc sur le fameux fond bleu TAG Heuer.

Cette nouvelle édition limitée perpétue la tradition de la montre en proposant une conception astucieuse qui renforce la lisibilité de la montre. Des détails tels que les bandes blanches sous les index des heures en contraste avec le cadran bleu, les aiguilles des heures et des minutes en acier avec appliques blanches au centre et appliques rouges aux extrémités en témoignent. L’attention portée aux détails fait de cette pièce la compagne de conduite idéal. Le numéro de série unique de la montre, XXX/200, ainsi que la mention de son étanchéité jusqu’à 100 mètres sont également gravés sur le fond du boîtier. Pour harmoniser cette montre et renforcer son élégance sportive, la montre arbore un bracelet en cuir de veau bleu marine perforé, hommage aux courses automobiles classiques.

La TAG Heuer Carrera Edition Limitée France est produite en édition limitée à 200 exemplaires. Disponible dès le 14 juin 2023, la TAG Heuer Carrera Édition Limitée France sera vendue au prix de 6 350 € exclusivement en France dans les boutiques TAG Heuer et sur www.tagheuer.com