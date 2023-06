Des enceintes Bang & Olufsen taillées pour l’été

À la plage, en randonnée, en camping à la belle étoile, sur la terrasse ou au bord de la piscine, les enceintes Bang & Olufsen s’invitent partout.

La marque d’équipements audio de luxe propose cinq produits nomades, étanches, résistants et rechargeables. Parfaits pour satisfaire toutes les envies sonores de l’été.

Petite par le format, grande par le son, la Beosound A1 est le modèle le plus compact de cette sélection. Elle se glisse dans tous les sacs pour une journée en plein air, et se fait aussi élégante que discrète sur une terrasse. Avec un volume suffisamment puissant pour remplir une pièce, la Beosound A1 joue bien au-dessus de sa catégorie. Dotée du plus gros woofer du marché pour cette catégorie d’enceinte de petite taille, elle offre des basses percutantes et une grande dynamique. En outre, sa forme ronde lui permet de diffuser le son dans toutes les directions, afin que tous les convives puissent en profiter. Certifiée IP67, elle a été conçue pour l’intérieur autant que pour l’extérieur. Son autonomie maximale est de 18 heures.

Portable, la Beolit 20 n’en reste pas moins puissante avec ses 240 W. Grâce à sa dispersion sonore à 360 degrés, elle envoie le meilleur de la musique jusqu’aux oreilles de tous les convives. Son autonomie s’élève à huit heures : de quoi sonoriser n’importe quelle journée en plein air. En outre, son sommet accueille un socle de charge sans fil Qi, pour recharger les appareils compatibles même en écoutant de la musique.



L’enceinte Beosound A5 s’aventure en terres inexplorées. Avec sa configuration deux voies à l’avant, ses quatre haut-parleurs, et le woofer le plus puissant jamais intégré par Bang & Olufsen dans une enceinte portable, elle porte l’écoute à un niveau supérieur. Toutes les avancées acoustiques de la marque se réunissent dans son design compact. La dispersion sonore à 360° peut être réduite à un mode d’écoute privée, pour satisfaire à toutes les situations : un pique-nique à la plage, ou un après-midi repos au soleil. La Beosound A5 offre 12 heures d’autonomie et intègre un chargeur Qi sans fil. Son élégante poignée en chêne massif facilite son transport. Grâce à son enveloppe certifiée IP65, l’enceinte est robuste, imperméable et étanche à la poussière.





La Beosound Explore est une enceinte de plein air, très performante, conçue pour parer à toute éventualité. Ce modèle offre une autonomie hors du commun de 27 heures, ce qui la rend idéale pour toutes les aventures loin de la civilisation : la nature est son élément. Même ses coloris évoquent les grands espaces : vert, bleu marine, gris brume, châtaigne ou encore noir anthracite. À l’intérieur de la coque en aluminium anodisé résistante aux rayures, une structure verticale nervurée assure une protection contre les chocs. Avec son poids plume de 631 grammes et sa construction IP67 totalement étanche à l’eau et à la poussière, la Beosound Explore s’accroche à un sac à dos, se suspend à une ceinture, se plonge dans le sable ou s’invite dans une alcôve à flanc de falaise.