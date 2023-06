Un nouveau Leica SL2 anodisé argent pour briller en société

Chez Leica, le design suit la fonction et se distingue par des éléments minimalistes se concentrant sur l’essentiel. Ce look unique se reflète également dans la nouvelle déclinaison du Leica SL2 anodisé argent. En outre, il rappelle le design caractéristique des appareils photo classiques argentés Leica M et Leica R.

Le SL2 anodisé argent se démarque par son capot et socle anodisés argent. L’élégant gainage en cuir noir est identique à celui du Leica M11 et complète ce look classique. Visuellement, le Leica SL2 argenté est particulièrement séduisant associé à l’adaptateur M/L et les légendaires objectifs M compacts. Les caractéristiques techniques du Leica SL2 anodisé argent sont identiques au modèle de série noir. Extrêmement intuitif, facile et confortable à utiliser, il produit des photographies et des vidéos d’une qualité d’image impressionnante grâce à son puissant capteur CMOS de 47 MP. Sa plage dynamique élevée et de sensibilité allant jusqu’à 50 000 ISO permettent d’obtenir des images exceptionnelles dans toutes les conditions de lumière.

Les photos peuvent être déclenchées à distance via l’appli Leica FOTOS et transférées par Bluetooth ou Wi-Fi. De nombreuses autres fonctions garantissent un flux de travail fluide et permettent au Leica SL2 de s’intégrer facilement dans les configurations professionnelles.

Leica SL2 anodisé argent 7100 €

Kit Leica SL2 argent + zoom Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH. 9100 €

Kit Leica SL2 argent + Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH. + adaptateur M-L 13890 €

Ce dernier kit permet de combiner tous les objectifs M jamais produits avec des appareils SL