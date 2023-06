Le dernier blender rétro de Smeg n’attend plus que vos smoothies

Avec de nombreux gadgets de cuisine parmi lesquels choisir, il ne faudra pas longtemps avant que vos étagères ne s’effondrent. C’est là que les appareils de cuisine compacts sont utiles. Le nouveau blender Smeg BLF01 compact concoctera des smoothies à emporter maintenant que le soleil est arrivé. Entre un faible encombrement, un design rétro et un moteur puissant, il saura vite se rendre indispensable sans trop prendre de place. Côté style, on retrouve le look rétro signature de Smeg, inspiré des appareils électroménagers des années 50. Ce blender est disponible en sept couleurs : rose, vert, bleu, noir, blanc, rouge ou crème ; chacun avec une base chromée et des détails couleur acier.

Ne laissez pas sa taille compacte vous tromper – il est très puissant. Son moteur de 300 W fait tourner une double lame pour trancher tout ce que vous lancez sur cette machine. À l’aide du bouton de commande sur le côté, vous pouvez basculer entre deux modes d’alimentation différents jusqu’à obtenir la consistance parfaite. En plus du blender, vous obtenez deux Bottle-To-Go de 600 ml. Elles se vissent directement sur l’appareil pendant que vous préparez une boisson, puis se détachent pour que vous puissiez les emporter avec vous. Ces bouteilles sont livrées avec des couvercles à bec verseur.