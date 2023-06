Avec David Beckham, Maserati dévoile sa collection Fuoriserie Essentials

L’icône du style et ambassadeur mondial de la Maison Maserati, David Beckham, est le premier à concevoir une collection de voitures sur mesure Fuoriserie.



Maserati vient de présenter sa première Fuoriserie Essentials, une collection raffinée de voitures conçues par des personnalités de premier plan et des amis du Trident. La première collection a été conçue par David Beckham, pionnier du style et ambassadeur mondial de la marque, dans le but d’inviter les amoureux de l’automobile à exprimer leur propre vision de la voiture ultime de sport italienne de luxe.

Inspiré par sa fascination pour les voitures classiques de Maserati et conçu comme une extension de sa garde-robe située sur Savile Row, David Beckham a conçu sa collection Fuoriserie DB Essentials avec deux configurations distinctes de voitures, en exprimant sa réinterprétation contemporaine de certaines des icônes les plus intemporelles du Trident.

Captivé par le coupé Maserati Ghibli de 1967, Beckham a choisi un bleu “Night Interaction” pour l’extérieur de sa première DB Essentials, assorti à une nuance d’ocre pour les intérieurs en cuir. Pour sa deuxième configuration, il a rendu hommage à la Maserati Quattroporte Royale de 1986, produite à 51 exemplaires uniquement, et a choisi une peinture extérieure d’une teinte “Verde Royale” (vert foncé) avec une sellerie en cuir marron chaud à l’intérieur. Une plaque métallique exclusive célébrant la collaboration entre Maserati et David Beckham est appliquée sur le tunnel central entre les sièges avant ou entre les deux appui-têtes.



“Fuoriserie signifie “sur mesure” en italien, et notre programme de personnalisation Trident est conçu pour créer des expériences singulières pour nos clients. Notre souhait est de leur permettre d’exprimer leur personnalité et leur passion en créant leur propre Maserati. Tout comme David, chacun peut choisir parmi une large gamme de caractéristiques de personnalisation dans notre collection Fuoriserie Corse, inspirée par le glorieux héritage de Maserati en course automobile, et de notre collection Fuoriserie Futura, dédiée aux amoureux de la technologie et des nouveaux matériaux”, a déclaré Klaus Busse, responsable du design chez Maserati.



Les deux configurations Fuoriserie DB Essentials sont désormais disponibles sur demande pour la supercar de sport MC20, qui allie performance, sportivité et luxe à son âme de compétition, et sur le nouveau SUV Grecale, qui trouve le juste équilibre entre polyvalence, élégance et performance.