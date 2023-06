La Tissot PRX 35 mm disponible avec un mouvement automatique

La Tissot PRX Powermatic 80 35 mm est la montre que beaucoup de gens attendaient…

Le Tissot PRX moderne a été une énorme réussite, avec de nombreux modèles et coloris sortis depuis sa relance en 2021. Il y a cependant un modèle que les fans de PRX attendaient : la plus petite PRX de 35 mm avec un mouvement automatique. Heureusement, l’attente est maintenant terminée. La nouvelle Tissot PRX, pour ceux qui ne connaissent pas, s’inspire du modèle iconique de 1978 (également appelé PRX). Il allie harmonieusement charme vintage et fonctionnalité moderne, même avec la taille de boîtier d’origine.

Désormais, le PRX de 35 mm est disponible avec un mouvement automatique, qui n’était auparavant disponible que sur le plus grand modèle de 40 mm. Nous pouvons voir que ce nouveau modèle est un incontournable pour les personnes aux poignets plus petits et les amateurs de vintage.

En plus du nouveau mouvement, quelques changements distinguent le Tissot PRX Powermatic 80 35 mm de son homologue à quartz. La plus grande mise à jour est un cadran gaufré distinctif, qui ajoute une autre couche de profondeur et d’intérêt au cadran. Des index appliqués embellissent la surface du cadran, conférant un raffinement à la ligne PRX. L’affichage de la date à 3 heures est encastré dans un guichet biseauté et appliqué.

Ce cadran mis à jour est proposé dans une belle gamme de couleurs, y compris le noir, un superbe vert foncé, bleu et blanc nacre. Sous le cadran se trouve le mouvement Powermatic 80, offrant une impressionnante réserve de marche de 80 heures et une résistance accrue aux champs magnétiques. Pour le reste, très peu de choses ont changé. Vous obtenez toujours un boîtier en acier aux finitions polies et satinées, une couronne gravée et un bracelet en acier satiné avec une boucle déployante en acier à trois lames.

Sa glace saphir et son fond en verre minéral garantissent durabilité et étanchéité jusqu’à 100 mètres (10 ATM).

Le Tissot PRX Powermatic 80 35 mm est disponible à l’achat dès maintenant sur https://www.tissotwatches.com/fr-fr/t1372071105100.html