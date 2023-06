Camping & Barbecue : le multifonction de Leatherman, un essentiel

Avec le retour du printemps, vous prévoyez un séjour en caravane ou des BBQ entre amis et vous recherchez un outil solide, compact et polyvalent ? Leatherman, inventeur de l’outil multifonction, propose le compagnon idéal. Indispensable dans votre sac à dos et/ou votre boîte à gant, cet outil résistera à toutes vos aventures et barbecues en plein air. Facile à utiliser il deviendra indispensable pour les barbecues nomades durant vos road trips en van, fourgons ou camping-car.

Parce qu’on a toujours besoin de couper, scier du petit bois, tourner la viande, on n’a pas toujours tout le matériel lorsque l’on voyage. Les outils multifonctions Leatherman ne font qu’une dizaine de cm, pèsent moins de 300g et comportent plus de neuf outils, spécialement pensés pour le camping et le BBQ. Cela permet d’avoir tout sous la main, en format ultra compact, en un rien de temps.



Un outil multifonction pour le camping vous est très utile quand il s’agit de resserrer une vis, couper une corde, taper sur les sardines afin d’installer sa tente etc…

En effet, les outils Leatherman incluent une pince à bec effilé pour attraper et tenir des objects, un dénuder de fil pour enlever l’isolation des fils électriques, un couteau pour couper les aliments, un coupe-fil, un ouvre-bouteille, un ouvre-boîte et différents tournevis.

Lors d’une cuisson spontanée ou d’un barbecue sur la plage, vous ne pourrez plus vous passer de l’outil Leatherman. Avec sa lame et sa scie tranchante vous pourrez couper les branches et/ ou le petit bois ramassé afin d’allumer des feux.

SIGNAL, le préféré des aventuriers (159 €)

Outils inclus : Pince à bec effilé/ standard/ coupe-fil/ coupe-câble, dénudeur, couteau, scie, marteau, poinçon, ouvre-boîte, prise pour embouts/ Allen 1/4 et 3/16, mousqueton, décapsuleur, sifflet de sécurité, tige de ferrocérium et affûteur diamanté

Poids : 212,6 grammes

Longueur fermé : 11,43 cm

Longueur ouvert : 17,14 cm

SKELETOOL, la pince multifonction la plus légère (99 €)

Outils inclus : Pince à bec effilé, pince standard, pince coupe-câble, pince coupe-fil, couteau, mousqueton/ décapsuleur, prise pour embouts larges

Poids : 142 grammes

Longueur : 15,24 cm ouvert/ 10 cm fermé

WAVE+, LE PLUS CÉLÈBRE (159 € )

Outils inclus : Pince à bec effilé/ standard / coupe-fil / coupe-câble/ à sertir électrique, dénudeur, couteau, scie, ciseaux à ressorts, règle, ouvre-boîte, décapsuleur, lime à bois/ diamantée, prise pour embouts larges/ petits embouts, tournevis moyen

Poids : 241 grammes

Longueur fermé : 10 cm

Longueur ouvert : 15,87 cm