Un robot sans fil Aiper Seagull SE pour entretenir votre piscine

Aiper présente le Seagull SE, le robot qui convient parfaitement aux piscines hors sol. Un robot innovant, pratique et efficace pour maintenir une piscine impeccable toute l’année à faible coût.

L’une des caractéristiques exceptionnelles du robot Aiper est sa facilité d’utilisation. Il suffit d’appuyer sur un bouton, de le placer dans l’eau et le robot se mettra instantanément au travail. Les utilisateurs peuvent ainsi vaquer à leurs occupations pendant que le robot effectue un nettoyage en profondeur, libérant ainsi du temps précieux pour profiter de leur piscine.

Sans fil et facile à utiliser, il suffit de mettre l’aspirateur Seagull SE en marche et de l’immerger dans votre piscine pour que le processus de nettoyage commence automatiquement. Pas de câble, pas de tuyau, il est totalement libre de ses mouvements. Ce robot est muni d’un moteur de 30W ce qui lui confère une force de succion de 42LPM. Il a été spécialement conçu pour les piscines hors sol notamment les tubulaires. Le seagull SE est doté de deux brosses indépendantes qui permettent de nettoyer votre piscine en profondeur.



Idéal pour les piscines hors sol, ce Seagull SE offre une capacité de nettoyage de plus de 90 minutes.La nouvelle batterie bénéficiant de la dernière technologie ne nécessite que 2,5 heures de charge complète. Il se range automatiquement près de la paroi de votre piscine après avoir terminé son cycle de nettoyage ou lorsque la batterie est faible. Grâce à son crochet fourni et à son poids léger de seulement 3,4 kg, il peut être aisément extrait de l’eau sans aucun effort.

l’Aiper Seagull SE est immédiatement disponible chez les revendeurs partenaires Leroy Merlin, Boulanger, ManoMano.fr, Decathlon et BricoPrivé. e Seagull SE est aussi proposé à 229,99€ au lieu de 299.99 € chez Amazon