Ducati : trois E-bikes d’exception pour affronter l’été

Depuis quelques années, l’entreprise italienne de motos Ducati a aussi lancé sa propre gamme de E-bikes.

L’e-Scrambler est un e-bike “urban ready” avec un cadre en aluminium et des composants haut de gamme, qui s’inspire du design et de l’esprit du “Land of Joy”. Pour ce modèle, le moteur Shimano Steps E7000 de 250 watts avec une batterie de 504 Wh et des pneus Pirelli Cycl-e GT garantissent une grande autonomie pour parcourir les itinéraires les plus longs en toute agilité et sécurité.Le plaisir de rouler et la facilité d’utilisation sont garantis grâce à la boîte de vitesses Sram NX à 11 rapports, les freins Sram à 4 pistons et un ensemble complet d’accessoires indispensables à l’usage quotidien tels que le porte-bagages, le garde-boue, la béquille et les feux de signalisation. Le centre de gravité bas et la géométrie du cadre permettent au e-Scrambler (3699 euros) d’offrir les mêmes sensations de conduite qu’un vélo traditionnel, ce qui en fait le compagnon idéal pour la ville ou pour profiter des routes de campagne. La tige de selle télescopique fournie augmente également le confort, en permettant au cycliste de monter et descendre facilement de la selle qui garantie aussi un maintien soutien sécurisant lors des arrêts.

Le Ducati MIG-S (5590 euros) est un All Mountain agile, performant et amusant, né pour affronter tous les sentiers et assurer un maximum de plaisir dans toutes les conditions, aussi bien en montée qu’en descente. Avec le designer Aldo Drudi, le E-Mtb franchit une nouvelle étape évolutive d’un point de vue technique en accueillant le moteur Shimano EP8 plus performant avec 85Nm de couple et des composants actualisés. Les nouvelles suspensions réglables RockShox, le dérailleur arrière SRAM NX 12 vitesses pour un changement de vitesse encore plus précis et fiable, les freins SRAM 4 pistons puissants et modulables que vous apprécierez dès la première sortie. Plus que jamais, le MIG-S est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures off-road. Le moteur Shimano est une référence dans la catégorie grâce à son faible poids de 2,6 kg, ses dimensions compactes et un facteur Q de seulement 177 mm. Avec un couple maximal de 85 Nm et un rapport d’assistance allant jusqu’à 400%, cette unité de propulsion assure une grande puissance de pédalage avec une délivrance toujours fluide, directe et naturelle. Associé à l’application Shimano E-tube Project App, le système EP8 permet des niveaux avancés de personnalisation pour adapter le caractère du moteur à vos besoins.

https://youtu.be/KebmHcNyHis

Les nouvelles suspensions pneumatiques (fourche RockShox 35 RC et amortisseur RockShox SuperDeluxe R) sont réglables et offrent un débattement de 150 mm à l’avant et de 140 mm à l’arrière, idéal pour affronter en toute sécurité tout type de chemin et d’obstacle. De haut niveau, comme la tige de selle télescopique KS avec commande à distance du guidon, les freins puissants et modulaires SRAM Guide T à 4 pistons et le dérailleur arrière SRAM NX à 12 vitesses (11-50T) qui garantissent de grandes performances et une grande sécurité dans toutes les conditions. La batterie 630Wh placée sous le tube diagonal, en plus d’être facile et rapide à retirer, assure un centre de gravité très bas, maximisant la maniabilité et la stabilité. Des jantes Thok e-plus différenciées avec des pneus Pirelli Scorpion Enduro S 29″ x 2,6 SmartGrip Hyperwall à l’avant et Pirelli Scorpion E-MTB S 27,5″ x 2,6 à l’arrière. Ils permettent de franchir les obstacles les plus difficiles avec élan et d’avoir toujours une adhérence maximale sur n’importe quel terrain.

Roches, racines, sauts, montées techniques et descentes abruptes, les e-enduros sont nés pour affronter les sentiers les plus inaccessibles à des vitesses maximales. Le TK-01RR en est le parfait exemple. Il a été développé pour vivre l’enduro dans sa forme la plus pure et maximiser les performances dans toutes les conditions. Le TK-01RR (7690 euros) est de l’adrénaline pure. Un modèle E-Enduro orienté vers le tout-terrain le plus extrême, équipé d’un moteur Shimano EP8 avec 85Nm de couple. Chaque élément, des géométries aux composants haut de gamme tels que la transmission à 12 vitesses et les freins Shimano XT à 4 pistons, la fourche Öhlins RXF38 de 180 mm et l’amortisseur Öhlins TTX, est conçu pour améliorer les performances dans toutes les situations, en particulier lorsque les pistes deviennent plus difficiles et plus techniques. Grâce au tube diagonal verticalisé, la batterie Shimano est intégrée au cadre de manière à assurer une grande autonomie sans sacrifier la maniabilité donnée par un centre de gravité bas.