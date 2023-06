La console ASUS ROG Ally enfin disponible en boutique

Après un lancement et l’ouverture des pré-commandes le 11 mai dernier, ASUS annonce la disponibilité de la ROG Ally – sa nouvelle console portable sous Windows incroyablement puissante. Elle est désormais disponible auprès des distributeurs partenaires et sur la plateforme de vente en ligne ASUS eShop. En France, les gamers intéressés peuvent se procurer ce matériel de nouvelle génération au prix de 799 € auprès des distributeurs partenaires FNAC-Darty, Boulanger, Cdiscount, France Accessoires et sur ASUS eShop. A l’achat, la ROG Ally inclut un abonnement gratuit de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate.

Cette console de jeu portable de ROG promet des performances exceptionnelles. Elle est équipée du tout nouveau processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et permet aux gamers de faire tourner les titres AAA modernes plus rapidement que jamais. Avec ses 16 Go de mémoire LPDDR5, ses 512 Go de stockage et son système thermique Zero Gravity, elle offre une puissance gaming de haut niveau pour les joueurs les plus exigeants. Son écran tactile Full HD (1080p) de 120 Hz et de de 500 nits propose une expérience immersive unique pour suivre facilement l’action, même à l’extérieur. Polyvalente, la ROG Ally passe à la vitesse supérieure, que ce soit en mode solo (ME Time), avec des amis connectés à un téléviseur (WE Time) ou avec la suite de cartes graphiques externes ROG XG Mobile (PRO Time) connectable via un port propriétaire et permettant un surcroit de puissance. Fonctionnant sous Windows 11, les joueurs peuvent accéder à de très larges bibliothèques de jeux, comprenant par exemple Cyberpunk 2077, FIFA 23 ou encore League of Legends, depuis n’importe quelle plateforme telle que Steam, EA App, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG .



Seront également disponibles à la vente individuellement un étui gaming de transport et de protection de coloris noir ROG Ally Travel Case à (49,99 €) et une station d’accueil ROG Gaming Charger Dock (v), permettant de se connecter à un téléviseur ou à un moniteur grâce à sa connectique intégrant un port USB-C, un port USB-A 2.0 et un port HDMI 2.0. La sortie HDMI 2.0 prend en charge les images 1080p à 120 Hz, ou jusqu’à 4K à 60 Hz, ce qui permet des expériences immersives de gaming sur grand écran.