Herbelin Newport, une édition anniversaire pour les 35 ans de la collection

Lancée en 1988 par la maison horlogère française Herbelin, Newport célèbre ses 35 ans avec la Newport chronographe automatique Edition 35ème anniversaire (2799 €).

Lorsque Jean-Claude Herbelin prend, au début des années 1980, les rênes de la société créée par son père, il a pour objectif de lancer une nouvelle collection qui incarne les valeurs fondamentales et le patrimoine horloger de la marque française. La passion familiale pour l’univers marin, ses paysages, ses voiliers se cristallise dans la création de Newport, une collection de garde-temps s’inspirant des bateaux courant dans la course de l’America’s Cup à Newport, Rhode Island. Inspirée des hublots des voiliers transatlantiques, Newport représente un esprit d’aventure, d’évasion et de liberté. « Créée en 1988, elle occupe toujours, trente-cinq ans plus tard, la place numéro un des ventes de la maison » explique Maxime Herbelin, petit-fils du fondateur et directeur marketing associé de la marque française ». « Depuis son lancement, nous avons vendu 500 000 montres Newport ».

A l’identique du modèle d’origine par ses codes couleur – argent, doré, bleu -, ce garde-temps a été néanmoins subtilement redessiné pour l’inscrire au temps présent. Animé par un mouvement de chronographe automatique il entre en course en série limitée, éditée à 350 exemplaires numérotés pour le monde. « Respecter l’ADN esthétique de la Newport de 1988 tout en le transposant à l’heure d’aujourd’hui, et de surcroît sur un chronographe automatique, inexistant à l’époque, a été un vrai défi » précise Mathieu Herbelin, petit-fils du fondateur et directeur de création associé de la marque française.

« La Newport d’origine reprend la forme d’un hublot des voiliers transatlantiques. D’où, une boîte purement cylindrique à l’épaisseur contenue grâce à la présence d’un mouvement quartz, un verre positionné dans le prolongement d’une lunette plane et des attaches centrales. Rester fidèle à ce design historique tout en utilisant un mécanisme de chronographe automatique impliquant un certain volume de boîte n’a pas été facile. Il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour créer un modèle le moins volumineux possible ».

Pour cette édition anniversaire présentant un diamètre de 42 mm, la boîte bicolore en acier et acier recouvert de PVD or jaune a été affinée à l’extrême. La lunette en acier brossé circulaire, sculptée en sous-face, conserve sa surface plane originelle et accueille un verre saphir en relief glass box pour accentuer la finesse de l’ensemble. Ainsi réalisé, le tout atteint seulement 14 mm d’épaisseur.

Paré du célèbre bleu Newport soleillé, le cadran met en exergue des index biseautés, évoquant la construction géométrique d’une coque de bateau. Ponctués à midi d’une roue marine, à l’identique du logo original de la première Newport, ils soulignent une minuterie ultraprécise, positionnée sur le rehaut du pourtour. Judicieusement orchestrés à l’horizontale, les compteurs « 30 minutes » à 3h et « petite seconde » à 9h se détachent du fond par leur couleur azurée rhodium. Agrémenté d’une échelle tachymétrique gravée et encrée noir sur la lunette siglée Newport, ce chronographe permet de mesurer une vitesse moyenne de déplacement allant de 60 à 400 km/heure. Complété par un guichet dateur à 6 heures, le tout est survolé par les aiguilles facettées des heures et des minutes, au rythme d’une trotteuse centrale.

Rehaussant subtilement les finitions du cadran, le PVD or jaune offre, par un jeu de contraste, une parfaite lisibilité des informations. Recouvrant également les attaches centrales, les poussoirs et la couronne crantée gravée d’une roue marine, il atténue le caractère sportif du modèle en lui apportant une touche de classicisme intemporel.

Montée sur un bracelet cuir bleu imprimé croco, bombé au centre, cette pièce horlogère HERBELIN, étanche jusqu’à 100 mètres, embarque un mouvement mécanique à remontage automatique de facture suisse, gage de fiabilité et de précision. Oscillant à 28 800 oscillations par heure et doté de 27 rubis, il bénéficie d’une réserve de marche de 62 heures. Visible par un fond de boîte transparent, il dévoile une masse oscillante gravée au nom de la maison.

Made in France pour avoir été dessinée, conçue, assemblée à la main, réglée et contrôlée dans les ateliers de la maison HERBELIN situés dans le massif du Jura en Franche-Comté, la Newport chronographe automatique Edition 35ème anniversaire traduit un savoir-faire horloger traditionnel français transmis, de père en fils, depuis plus de 75 ans. Editée en série limitée à 350 exemplaires, elle rend un bel hommage à la collection Newport qui a propulsé l’horloger HERBELIN au niveau international.