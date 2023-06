Des véhicules 3 roues Can-Am Ryker signés Can-Am et The Shoe Surgeon

Can-Am et The Shoe Surgeon ont créé sur mesure des véhicules 3 roues Can-Am Ryker et des chaussures de conduite qui repoussent les limites de la créativité et célèbrent l’inclusion, l’héritage et l’amour de la conduite.

Can-Am collabore avec The Shoe Surgeon, un groupe de créateurs de renommée mondiale basé à Los Angeles et spécialisé dans la fabrication et la conception de chaussures sur mesure. Les deux marques sont dédiées à créer quelque chose d’unique et d’authentique, sans compromis, et cette collaboration met ces éléments en valeur. Ensemble, Can-Am et The ShoeSurgeon ont créé trois véhicules 3 roues Can-Am Ryker sur mesure ainsi que trois modèles de chaussures de conduite, inspirées de Can-Am, qui repoussent les limites de la créativité et célèbrent l’inclusion, l’héritage et l’amour de la conduite.

Chaque véhicule Can-Am Ryker 3 roues conçu et créé sur mesure par The Shoe Surgeon est un modèle unique qui est autant une œuvre d’art qu’une machine exaltante. Ultimement, chaque véhicule sera donné afin d’amasser des fonds en soutien à la cause sociale globale de BRP, la lutte contre l’intimidation, et ainsi sensibiliser la population et influencer des comportements positifs. The ShoeSurgeon a également fabriqué sur mesure une série limitée de chaussures de conduite qui sont agencées aux véhicules personnalisés et s’inspirent des éléments de design du Ryker, notamment des lignes et de différents éléments visuels. Les chaussures sont conçues pour la conduite avec un style au-dessus de la cheville, des matériaux renforcés, des surfaces réfléchissantes et une semelle antidérapante.

»

« Mon amour pour la création va au-delà des chaussures. J’aime tous les sports motorisés – qu’il s’agisse de conduire une moto, un 3 roues, des véhicules hors route ou sur l’eau », explique Dominic Ciambrone, alias The Shoe Surgeon. « Cette collaboration avec Can-Am nous donne l’occasion de mettre notre touche sur un canevas différent. Chaque conception de véhicule reflète et honore l’héritage de notre marque : le pouvoir de créer, d’apprécier l’individualité qui célèbre nos différences, et de trouver une communauté à travers l’expression de soi. C’est le cœur de notre métier et de notre conduite. »

Les véhicules ainsi que les chaussures ont été créés à partir de trois thèmes distincts : l’inclusion, l’héritage Can-Am et l’amour de la conduite.

Ces ensembles personnalisés célèbrent le fait que la route est pour tous. Lancé en 2019, le Can-Am Ryker est rapidement devenu un préféré des nouveaux conducteurs. En fait, plus de 50 % des propriétaires de Ryker sont de nouveaux adeptes de la conduite, et près de 35 % des propriétaires de Ryker sont des femmes, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l’industrie. De plus, la vente au détail des véhicules 3 roues Can-Am a plus que doublé au cours des quatre dernières années, générant la majeure partie de la croissance de l’industrie.