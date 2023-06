Le Volvo EX30 est le plus petit SUV scandi à ce jour

Le tout nouveau EX30 est un cas majeur de “Chérie, j’ai rétréci la Volvo” – mais il se passe beaucoup plus ici au-delà de certaines dimensions sérieusement sveltes (pour un SUV, de toute façon). Il s’agit d’un véhicule électrique respectueux de l’environnement, avec l’empreinte carbone du cycle de vie la plus faible de tous les modèles Volvo à ce jour, et qui met l’accent sur la sécurité, tout en étant le modèle à l’accélération la plus rapide que l’entreprise ait jamais produit.

Disponible à la commande dès aujourd’hui dans toute l’Europe, le Volvo EX30 a une nette ressemblance avec le EX90 récemment dévoilé. Il a la même vision pixélisée des phares “Thor’s Hammer” et de la calandre masquée. Il y a aussi une variante Cross Country plus robuste en préparation pour l’année prochaine, qui devrait être plus adaptée à la conduite sur route douce.



L’EX30 arrivera avec trois options de groupe motopropulseur : un modèle d’entrée à moteur unique, une version à plage étendue à moteur unique et une variante haut de gamme Twin Motor Performance. Ce dernier produit 428 ch et peut atteindre le 0-100 km/h en 3,6 secondes, plus rapidement que n’importe quelle Volvo de série de l’histoire. Le modèle à moteur unique n’est pas un bourbier, cependant, ne prenant que 5,7 secondes pour le même sprint. Comme pour tous les modèles Volvo modernes, la vitesse de pointe sera limitée à 180 km/h, quel que soit le groupe motopropulseur.

L’autonomie est estimée à 214 miles pour le modèle à moteur unique, 298 pour la gamme étendue à moteur unique et 286 miles pour la variante Twin Motor Performance. Les modèles à moteur unique peuvent charger jusqu’à 134 kW à l’aide d’un chargeur rapide compatible, tandis que la version Twin Motor peut gérer 153 kW pour une charge de 10 à 80 % en seulement 26 minutes.

À l’intérieur, l’EX30 renonce à un tableau de bord traditionnel orienté vers le conducteur au profit d’un écran tactile de 12,3 pouces orienté portrait monté au centre et exécutant la dernière version de l’interface Google de Volvo. Nous avons vu des configurations similaires sur les modèles Tesla 3 et Y. Cela semble super minime, mais Volvo a toujours intégré Apple CarPlay sans fil en standard, ports USB-C avant et arrière, accès numérique à la clé de voiture et en direct mises à jour pour maintenir le système d’exploitation à jour.

Il dispose également des dernières versions des technologies Volvo Pilot Assist et Park Pilot Assist. Le premier peut entièrement automatiser le stationnement dans des espaces parallèles, courbes, perpendiculaires et diagonaux, en utilisant à la fois l’accélérateur et le frein ainsi que la gestion de la direction sous la supervision du conducteur. Pilot Assist s’appuie sur le régulateur de vitesse adaptatif en changeant de voie lors de l’indication, ce qui facilite les dépassements sur autoroute.

Le Volvo EX30 est disponible à la commande dès maintenant au Royaume-Uni, et sera vendu à la fois directement et sous forme d’abonnement à partir de 599 € par mois dans certains territoires européens. Vous pourrez réserver un emplacement de construction via le site Web de Volvo dans le cadre de la poussée de l’entreprise vers un modèle de vente combiné en ligne/concessionnaire. Les livraisons aux clients devraient débuter à partir du premier trimestre 2024.