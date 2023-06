New Era lance sa toute dernière collection NBA inspirée par les années 90

Pour l’été 2023, New Era lance sa dernière collection NBA à travers six équipes de la NBA, composée de casquettes snapback 9FIFTY, de t-shirts boxy et de shorts larges coordonnés. Clin d’œil à la nostalgie des années 90, la nouvelle collection rappelle les casquettes et les vêtements portant le logo d’une équipe, coloré et dynamique, sur des fonds blancs simples.

La snapback 9FIFTY classique de New Era joue sur le contraste des couleurs avec des logos d’équipe sur la couronne sur fond blanc et une visière contrastée dans la couleur de l’équipe correspondante. Le logo de chaque équipe est brodé en lettres capitales à l’arrière de chaque casquette, à côté du logo du drapeau de New Era à gauche. Les équipes représentées sont les Phoenix Suns, le Miami Heat, les Los Angeles Lakers, les New York Knicks, les Chicago Bulls et les Brooklyn Nets.



Six t-shirts font partie de la collection de vêtements, accompagnés d’un short assorti. À l’instar du couvre-chef, chaque tee-shirt porte le logo de l’équipe sur le devant, ainsi qu’un filet de basket et le nom de l’équipe à l’arrière. Pour le bas, chaque short présente les logos classiques de l’équipe sur la jambe droite, sur un fond noir, et des couleurs de l’équipe sur le bord de la jambe.

Clin d’œil aux vêtements décontractés de la fin du 20e siècle, la dernière collection NBA de New Era met les silhouettes rétro au goût du jour.