Kia annonce le lancement de la Picanto série limitée X-line

Après le lancement de son SUV porte-étendard 100% électrique EV9, Kia annonce le lancement de la série limitée Picanto X-line qui viendra étoffer son offre de citadines.

Picanto offre actuellement plusieurs configurations grâce à ses 4 niveaux de finition, ses 3 motorisations en 67ch, 84ch et 100ch, ainsi que ses boîtes de vitesses manuelle et robotisée, sans oublier son homologation en 5 places. La série limitée Picanto X-line se positionne comme un modèle au style unique affirmé dont les équipements technologiques et de confort sont plus généreux que ceux de la finition GT-line.

La Picanto série limitée X-line se distingue en ce qu’elle conjugue l’esprit urbain d’une citadine et le caractère baroudeur d’un crossover. Le véhicule bénéficie d’une calandre, de projecteurs antibrouillards et de boucliers avant et arrière spécifiques, ainsi que d’une protection de carrosserie en composite noir. On remarquera également des éléments distinctifs comme les jantes de 16 pouces exclusives, les vitres arrière et lunette surteintées, une double sortie d’échappement esthétique et des feux à LED. Afin de souligner l’allure

sportive de la Picanto X-line, des stickers spécifiques à motifs avec une touche de Vert Lime ont été ajoutés sur les boucliers avant et arrière, puis sur les bas de porte. Les lignes colorées Vert Lime forment un contraste avec la carrosserie gris météore, unique coloris disponible sur cette série limitée.

La Série Limitée X-line soigne son look avec une sellerie spécifique en cuir artificiel bi-ton noir/argent habillée de surpiqûres Vert Lime, et d’inserts décoratifs finition gris avec sérigraphies dans le même coloris. Elle dispose aussi de touches sportives avec un volant méplat gainé de cuir ainsi qu’un pédalier en finition aluminium. Le véhicule reste compact mais étonnamment spacieux à l’intérieur.

Equipée encore plus généreusement que la Picanto GT-line, la Picanto X-line bénéficie de systèmes avancés d’aide à la conduite tel que le système de freinage d’urgence autonome (FCA). La facilité d’utilisation et le confort du véhicule sont notamment décelables à travers le régulateur/limiteur de vitesse, la caméra de recul dotée de radars de parking arrière, les rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, la climatisation manuelle, ainsi que l’écran tactile de 8 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, le

chargeur à induction et le système audio à 6 haut-parleurs dont 2 tweeters.

Picanto X-line est limitée à 1 000 unités avec une unique motorisation : essence 84ch, disponible en boîte manuelle ou boîte robotisée. Cette série limitée est disponible à partir de 18 440 € auprès des distributeurs Kia.