Certina DS Action Diver, la montre de l’été ?

Alors qu’il semble que toutes les marques horlogères sous le soleil sortent des montres colorées pour l’été, Certina a pris un chemin différent et a opté pour une plongeuse entièrement noire, avec sa nouvelle DS Action Diver Full Black.

Cette DS Action est une véritable montre de plongée, étanche à 300 mètres et taillée pour l’aventure – sur terre ou sous l’eau. Son boîtier en acier inoxydable est doté d’un revêtement PVD noir, avec également une lunette tournante noire avec incrustation en céramique noire mate et un bracelet NATO noir. C’est une véritable déclaration de style.

Malgré ce relooking urbain, la DS Action Diver est toujours à l’aise dans l’eau. Elle répond aux exigences de la norme ISO 6425, ce qui en fait une montre de plongée officielle et racée. Les principales caractéristiques de la montre de plongée comprennent une couronne vissée et protégée, un fond vissé et une résistance à l’eau de 300 mètres.

Maintenant, bien sûr, être entièrement noir gêne un peu la lisibilité, mais Certina a essayé de compenser cela en contrastant la lunette en céramique noire mate avec une échelle de temps de plongée laquée. Vous obtenez également un Luminova blanc sur les aiguilles et les index des heures.

Cette DS Action Diver entièrement noire est animée par l’impressionnant mouvement Powermatic 80 de Swatch Group à remontage automatique, proposant jusqu’à 80 heures de réserve de marche, et intégrant un spiral Nivachron antimagnétique.

Cette montre est proposée sur un bracelet NATO en tissu noir fabriqué à partir de plastique repêché dans l’océan. Le bracelet a une fermeture à boucle ardillon avec un revêtement PVD noir.