Le Xiaomi 13 Ultra débarque en France avec ses optiques Leica

C’est officiel : le Xiaomi 13 Ultra débarque en France. Un photophone réalisé avec Sony et Leica…

L’écart de plus en plus mince entre les meilleurs smartphones et les appareils photo dédiés vient encore de se réduire un peu avec le lancement du Xiaomi 13 Ultra (1499 € en 256 Go). Initialement annoncé pour la Chine uniquement, il arrive désormais en Europe, et en France. c’est le premier appareil photo à combiner un capteur de 1 pouce avec une ouverture variable. Cela devrait donner aux passionnés de photo et de vidéo un contrôle plus nuancé sur leur création de contenu que n’importe quel téléphone avant lui.

Il s’agit du dernier né d’une nouvelle génération de téléphones avec appareil photo qui ne néglige ni grand angle et téléobjectif. Ses trois capteurs Sony IMX 858 de 50 MP signifient que les objectifs grands angle 75 mm (zoom 2,5x) et 120 mm (zoom 5x) ont tous le même capteur en leur cœur. Ils devraient donc avoir des caractéristiques d’image similaires. Trois des quatre capteurs arrière ont une stabilisation optique de l’image et des ouvertures plus larges que f/2. Ajoutez à cela des optiques et un traitement Leica et le 13 Ultra ferait tourner les têtes des passionnés de photo.

Ses capteurs, son atout phare

Il embarque le même capteur Sony IMX 989 1 pouce que le Vivo X90 Pro et l’Oppo Find X6 Pro. Mais grâce à la double ouverture, l’objectif peut basculer entre f/1,9 et f/4 pour une profondeur de champ plus faible ou plus large. Cela signifie des piles de flou d’arrière-plan naturel, doux et tacheté lorsque vous le souhaitez, et des prises de vue moins stylisées et plus nettes lorsque vous ne le souhaitez pas.

Alors que les caméras sont indéniablement son principal atout, le Xiaomi 13 Ultra est un produit phare à tous les niveaux. Il combine un écran AMOLED lumineux, percutant et incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide et adaptatif de 1 à 120 Hz. Vous pouvez compter sur les performances de haut niveau du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et la grande batterie de 5000 mAh devrait le faire fonctionner toute la journée. La charge Nippy 90W promet un réservoir plein en 35 minutes environ, et la charge sans fil 50W peut gérer des recharges rapides de la même manière sans câble.

Xiaomi a révélé que cette version mondiale serait en « quantité limitée” dans certains territoires européens. Il sera mis en vente le 12 juin dans les coloris Noir et Vert Olive, directement depuis le site mi.com.