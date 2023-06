Malgré les protestations d’Apple quant au fait que son Vision Pro soit un appareil grand public, quelque chose d’aussi cher ne peut tout simplement pas être adopté en masse.

Le casque Vision Pro d’Apple est un énorme pari. Bien sûr, Apple peut se le permettre, mais c’est un pari énorme. Il ne fait aucun doute que c’est un énorme pas en avant pour la réalité mixte.

D’autres comme Google et Microsoft se sont lancés à grands frais, et Apple y va à fond. Ce n’est pas inhabituel. Le parallèle avec certains anciens produits Apple est clair. Proposer des concepts aussi aberrants que coûteux au grand public est ce que la marque a fait pendant une grande partie du 21e siècle.

Nous devrons sans doute attendre la deuxième ou la troisième version pour que Vision Pro soit un véritable produit grand public. Bien sûr, il y aura de l’excitation et il y aura des early adoptés – même à 3499 $. Mais si quelqu’un dit qu’il est pratique ou souhaitable d’avoir une batterie montée à la taille avec un câble dans le dos, alors il ment.

Les mêmes bons vieux problèmes

Vision Pro ne supprime pas les problèmes clés de tout casque VR/AR/MR. Principalement, le fait que vous devez le porter sur votre visage pendant une période de temps décente. Alors qu’Apple a clairement essayé de maximiser le confort ici, les personnes portant ce casque pendant de longues périodes seront minoritaires. L’avenir est sûrement à une solution plus de type spectacle (s’il s’agit de “Pro”, il y aura sûrement une version non-Pro à un moment donné).

Le Vision Pro semble assez léger par rapport aux autres casques en raison de la batterie déportée. Mais Apple n’a pas révélé de poids précis pour le moment. Et c’est plutôt révélateur. Il convient également de noter que le bandeau extensible a été présenté comme étant très confortable, mais la partie masque appuie toujours contre votre visage comme les casques ont tendance à le faire.

Une chose qu’Apple a essayé de résoudre avec le Vision Pro est le sentiment que lorsque vous portez le casque, vous êtes isolé de tout ce qui se passe dans la pièce. La technologie de transparence EyeSight est intelligente et rend la chose moins étrange. Mais vous aurez toujours l’impression d’être séparé des autres, comme avec Dyson Zone. Pour les conversations, vous l’enlèveriez sûrement encore. Regarder des événements via un casque donne l’impression de ne pas vraiment les vivre, comme les gens qui assistent à des concerts mais les regardent sans relâche via leur téléphone pendant qu’ils les enregistrent.

Être avec unVision Pro est aussi une expérience très individuelle. Et cela semble un peu triste et plutôt inhumain. L’idée qu’un groupe de personnes les utilise dans un bureau est dystopique. Regarder du contenu, c’est bien, mais la plupart d’entre nous veulent regarder des choses avec d’autres personnes (vous pouvez, bien sûr, utiliser SharePlay).

Des capacités impressionnantes

Mais ces préoccupations sociétales mises à part, le Vision Pro est clairement un appareil incroyablement performant. Comme vous vous en doutez, il semble également facile à configurer. Cartographiez simplement votre visage et « montrez-le » à vos oreilles à l’aide de votre iPhone pour configurer le suivi oculaire et l’audio spatial. Ensuite, vient une initiation au suivi des yeux.

L’interface semble une révolution en termes d’interactivité. Le suivi oculaire a déjà été fait, bien sûr, mais l’absence de contrôleurs est quelque chose. Apple a une longue histoire en termes d’engagement des développeurs et la révélation consistait à les intégrer. Il y aura besoin d’applications top pour faire de Vision un succès. Les gestes semblent remarquablement simples ; c’est fou que vous n’ayez même pas besoin de lever la main devant vous. Une pincée sélectionne les choses tout en faisant glisser vos doigts pour les déplacer dans différentes directions. Il semble y avoir relativement peu d’apprentissage impliqué.

L’intégration Mac est également assez convaincante. Ce sera sûrement la façon dont beaucoup de gens l’intégreront dans leur vie ; une extension à une expérience informatique “normale”. Une grande question concerne Siri ; l’intégration de la voix est cruciale ici. Mais Siri reste une mauvaise expérience sur les autres appareils d’Apple, peut-il être un élément clé de Vision Pro ?

C’est la clé du concept de Vision Pro, qui se concentre sur des choses que vous pouvez déjà faire en utilisant d’autres appareils. Le message à l’heure actuelle est que les expériences du casque améliorent ce que vous faites dans les applications que vous utilisez tous les jours. Apple ne prétend pas non plus que vous pouvez rester complètement immergé tout le temps.

Peut-être que la question clé devrait être : quel problème Vision Pro résout-il ? Alors que la réponse tentante est de dire « aucun », beaucoup pensaient également la même chose à propos des smartphones ou des montres intelligentes il y a quelques années. Et si quelqu’un peut changer cet état d’esprit, c’est bien Apple.