Apple lance le nouveau MacBook Air 15 pouces alimenté par M2

Caractéristiques similaires, mais avec un écran beaucoup plus grand…

Le MacBook Air d’Apple est une option d’ordinateur portable très populaire. Il offre une puissance énorme à l’intérieur d’une machine moins chère, la positionnant parfaitement pour les étudiants et les utilisateurs quotidiens. Et à la WWDC 2023, Apple lance un nouveau modèle 15 pouces de la machine légère, regroupant la même puissance et les mêmes fonctionnalités dans un corps plus grand.

Peu de choses ont changé avec la nouvelle version 15,3 pouces, au-delà d’une grande taille. Vous trouverez le même design, la même sélection de ports et la même alimentation M2 à l’intérieur. Il ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur et reste donc toujours aussi léger.

Le nouvel écran étant la caractéristique phare de ce nouveau MacBook Air, Apple a amélioré son jeu. L’écran de 15 pouces offre la même résolution d’écran que le MacBook Pro 14 pouces, l’un de nos meilleurs choix. C’est un écran Liquid Retina, qui affichera jusqu’à un milliard de couleurs. Il peut atteindre jusqu’à 500 nits de luminosité, ce qui vous permet de visualiser le contenu dans toutes les conditions d’éclairage.



Outre le nouvel écran, vous trouverez six haut-parleurs dédiés pour un son de qualité supérieure. Cela inclut les woofers à annulation de force, pour des notes plus graves. En plus de cela, Apple estime que vous tirerez 18 heures d’autonomie de la batterie de la machine. De plus, il n’y a pas de ventilateur, vous ne devriez donc pas entendre de bruit lorsque vous appuyez dessus.

Cette nouvelle machine est un MacBook Air, mais un écran plus grand n’est pas gratuit. Le nouveau modèle coûte plus cher que l’Air ordinaire. Le MacBook Air 15 pouces avec puce M2 est disponible dans les finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral à partir de 1 599 €. Le MacBook Air 13 pouces avec puce M2 est disponible dans les finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral à partir de 1 299 €. Le MacBook Air 13 pouces avec puce M1, disponible dans les finitions or, argent et gris sidéral, continue à faire partie de la gamme et est proposé à partir de 1 199 €.