Star Wars : Ahsoka – Découvrez la bande-annonce

Ce sera donc au retour des vacances d’été, le 23 août, que “Star Wars : Ahsoka”, l’une des séries Lucasfilm parmi les plus attendues, fera son arrivée en exclusivité sur Disney+. Cette nouvelle série en prises de vues réelles produite par Lucasfilm, “Star Wars : Ahsoka” sera diffusée à un rythme hebdomadaire en exclusivité sur Disney+ à partir du 23 août.

Au lendemain de la chute de l’Empire, l’ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d’une galaxie encore vulnérable… Outre Rosario Dawson (LE MANOIR HANTÉ) dans le rôle-titre, la série “Star Wars : Ahsoka” réunit à l’écran Natasha Liu Bordizzo (THE SOCIETY) dans le rôle de Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead(BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN))dans celui de Hera Syndulla, Ray Stevenson (la série « Black Sails »)dans celui de Baylan Skoll, Ivanna Sakhno (DANGER ZONE) dans celui de Shin Hati, Diana Lee Inosanto (RENT) dans celui de Morgan Elsbeth, David Tennant (la série « Broadchurch ») dans celui de Huyang, Lars Mikkelsen (la série « House of Cards ») dans celui du Grand Amiral Thrawn et EmanEsfandi (LA MÉTHODE WILLIAMS) dans celui d’Ezra Bridger.

“Star Wars : Ahsoka” est écrite par Dave Filoni, qui en assure la production déléguée aux côtés de Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson et Carrie Beck. Karen Gilchrist officie en tant que coproductrice déléguée.