iOS 17 apporte des améliorations subtiles pour votre iPhone

La mise à jour se concentre sur quatre points clés : la communication, le partage, la saisie intelligente et les nouvelles expériences.

Lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple a officiellement annoncé iOS 17. La mise à jour, peut-être l’une des plus petites depuis des années, se concentre sur quatre points clés : la communication, le partage, la saisie intelligente et les nouvelles expériences.

Communication

La prochaine version d’iOS inclut des modifications importantes concernant le téléphone, les messages et FaceTime. Avec le premier, Apple a introduit la possibilité de voir la messagerie vocale en direct. Cette fonctionnalité en temps réel devrait permettre de déterminer plus facilement si l’appel est important ou mérite d’être ignoré. Heureusement, les appels identifiés comme spam par les opérateurs ne seront pas inclus dans Live Voicemail. Au lieu de cela, ces messages seront refusés.

Pendant ce temps, avec les toutes nouvelles affiches de contact, vous pouvez ajuster la façon dont les utilisateurs vous “voient” lorsqu’ils passent un appel téléphonique. Vous pouvez personnaliser la façon dont vous apparaissez pour les affiches en utilisant des photos ou Memoji et la typographie et les couleurs de police. Il y aura également une intégration tierce.

Sur les messages, il existe des autocollants en direct et des fonctionnalités de recherche améliorées. Vous découvrirez également de nouvelles façons de vous déplacer dans une conversation. Avec une nouvelle fonction d’enregistrement, votre famille et vos amis ont une toute nouvelle façon de voir si vous rentrez chez vous en toute sécurité. Ils verront votre position directement dans une conversation si vous la partagez.

Enfin, FaceTime inclut désormais la possibilité de laisser un message. Il existe également de toutes nouvelles réactions, telles que des cœurs, des ballons, des feux d’artifice, des rayons laser, de la pluie, etc. Les nouveaux effets peuvent être activés par de simples gestes, et les applications d’appel vidéo tierces peuvent également en tirer parti.

Partage

AirDrop a reçu des améliorations significatives dans iOS 17, y compris une toute nouvelle fonctionnalité NameDrop. Avec NameDrop, vous pouvez transférer vos informations de contact en appuyant sur deux iPhones. NameDrop est également lié aux nouvelles affiches de contact. NameDrop vous permet également de partager de manière transparente d’autres informations telles que de la musique, des films, des jeux, etc.

Entrée intelligente

Le clavier et la dictée de l’iPhone ont été améliorés avec iOS 17. La plus grande mise à jour concerne le fonctionnement de la correction automatique. Il utilise désormais un modèle de langage “transformateur” et une correction au niveau de la phrase. Ensemble, ils sont conçus pour améliorer votre expérience et votre précision. Une partie de cela comprend des recommandations de texte prédictif qui s’affichent au fur et à mesure que vous tapez.

Nouvelles expériences

Dans iOS 17, vous trouverez une toute nouvelle application Journal qui relie tout dans votre vie, y compris les personnes, les lieux, les activités, la musique et les photos. Il y a aussi une fonction de rappel intégrée pour ne jamais oublier de tenir un journal. Les suggestions sont intelligemment organisées à partir de l’activité récente afin que vous ayez toujours quelque chose à écrire à retenir.

À part cela, il existe un nouveau mode veille dans iOS 17. Affiché lorsque l’iPhone est en position horizontale, la fonctionnalité offre des informations visibles conçues pour être visualisées à distance telles que l’heure, les widgets et d’autres informations. Il offre également un support pour les activités en direct, Siri, les appels entrants et les notifications plus importantes,

Il existe également une nouvelle façon de communiquer avec Siri, l’assistant vocal d’Apple. Au lieu de dire “Hey Siri”, vous pouvez désormais dire “Siri”, suivi de votre question ou de votre déclaration. Peut-être mieux encore, vous pouvez proposer des commandes de suivi sans utiliser le mot déclencheur “Siri”.

D’autres améliorations mentionnées lors de la présentation WWDC iOS 17 étaient des cartes hors ligne et des améliorations de l’application Photos.

À propos d’iOS 17, Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel d’Apple, explique : “Avec iOS 17, nous avons rendu l’iPhone plus personnel et intuitif en tenant compte en profondeur des fonctionnalités sur lesquelles nous comptons tous tous les jours, le téléphone, FaceTime et les messages sont au cœur de la façon dont nous communiquons, et cette version regorge de mises à jour que nous pensons que nos utilisateurs vont aimer.

C’est pour quand ?

Les développeurs Apple peuvent commencer à télécharger les versions bêta d’iOS 17 aujourd’hui, le 5 juin. Les membres de la communauté bêta publique d’Apple peuvent télécharger leur première version en juillet. La première version officielle d’iOS 17 arrive en septembre ; très probablement, il sera lancé juste avant le lancement de la série iPhone 15.