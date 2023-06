Apple présente watchOS 10 et se concentre sur les widgets

Au menu de,watchOS 10 : des ajustements de fonctionnalités, des mises à niveau de performances, et plus encore.

Apple a présenté en avant-première la version nouvelle génération de son système d’exploitation Apple Watch, watchOS 10, lors de sa keynote WWDC 2023. Le premier sur la liste des fonctionnalités est l’accent mis sur les widgets. Avec watchOS 10, Apple a repensé l’expérience logicielle pour vous donner un accès rapide et facile aux outils que vous utilisez le plus. Directement depuis l’écran d’accueil, vous pouvez accéder au widget Smart Stack, tout comme celui de l’iPhone. À l’aide de la couronne numérique, vous pouvez faire défiler les widgets, pour accéder à différentes informations.

Parallèlement à la nouvelle concentration sur les widgets, Apple a également peaufiné la conception du logiciel pour mieux s’adapter à tous les écrans, en particulier le plus grand écran Apple Watch Ultra. À l’instar des nouveaux cadrans de watchOS 8 conçus pour les nouveaux bords incurvés, watchOS 10 va encore plus loin en tirant parti de l’intégralité de l’écran.





Pour profiter de ce nouveau design, un tas d’applications ont ​​été repensées. Par exemple, l’horloge mondiale propose désormais des couleurs d’arrière-plan basées sur l’heure de la journée dans différents fuseaux horaires. L’activité comprend désormais des icônes d’angle pour la navigation, un range trophées repensé et une nouvelle vue plein écran de chaque anneau d’activité individuel. Vous trouverez également de nouveaux cadrans qui utilisent davantage l’écran.

En ce qui concerne la forme physique, watchOS 10 apporte de nouvelles fonctionnalités de cyclisme. Vous pouvez connecter la montre à l’équipement de cyclisme via Bluetooth, et l’activité gagne des zones de puissance et des informations FTP. L’activité de randonnée gagne également quelques fonctionnalités supplémentaires. Vous constaterez que l’application boussole supprime automatiquement des waypoints supplémentaires, que vous pouvez afficher dans un nouveau mode 3D. À partir des États-Unis, vous pourrez afficher de nouvelles cartes topographiques dans l’application Maps, ainsi que rechercher des sentiers. Les activités de golf et de badminton donneront désormais des informations en fonction des mouvements de votre poignet.

Pour votre santé, watchOS 10 apporte quelques nouveautés. Dans l’application Mindfulness, vous pouvez désormais enregistrer vos sentiments et vos émotions pour suivre votre santé mentale et votre bien-être. Vous pouvez décrire vos sentiments pour plus de contexte. Pour ceux qui n’ont pas d’Apple Watch, vous pouvez toujours accéder à cette fonctionnalité via iPhone. Grâce à l’application Santé sur iPhone, vous pouvez également passer des tests de santé mentale standardisés pour indiquer si vous devez parler à quelqu’un de votre santé mentale. Les résultats sont prêts à être partagés avec les professionnels. À l’aide du capteur de lumière ambiante, votre Apple Watch peut désormais surveiller le temps que vous passez à l’extérieur. L’objectif ici est de réduire les taux de myopie chez les enfants, de prendre soin de votre santé oculaire. Sur iPad et iPhone, une nouvelle fonctionnalité Screen Distance vous permettra de savoir si vous tenez votre écran trop près.

Alors qu’Apple nous a donné un aperçu de watchOS 10 lors de la WWDC 2023, le logiciel n’arrivera à votre poignet que plus tard cette année. Des versions développeur du logiciel sont disponibles à partir d’aujourd’hui, permettant aux applications d’être perfectionnées avant le lancement. On prévoit un déploiement public en septembre, parallèlement à l’événement de lancement habituel de l’iPhone et de l’Apple Watch.