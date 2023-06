Apple dévoile enfin son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro

3499 $ pour des dalles microOLED 4K dans chaque œil, et un accès plus direct à l’écosystème Apple avec le Vision Pro.

Après des années de spéculation, Apple a finalement dévoilé son premier casque de réalité mixte Vision Pro à la WWDC 2023. L’idée ici est de transformer votre environnement en une toile infinie qui ne soit pas limitée par un écran. Vous contrôlerez le casque à l’aide de gestes, pour une nouvelle expérience spatiale d’Apple.

Tout comme sur l’Apple Watch, il y a une vue d’accueil de style nid d’abeille. Chaque élément a été conçu avec de la profondeur, des ombres et des détails pour donner l’impression qu’il se trouve vraiment dans votre espace. Vous pouvez augmenter ou réduire les applications et les placer n’importe où dans votre espace, comme si vous déplaciez des objets réels. Le contenu peut dépasser la taille de votre pièce, permettant des affichages encore plus grands que d’habitude.

Plutôt que la paire de lunettes en plastique typique que nous avons vue sur d’autres casques VR, Apple donne à son casque la touche Apple en termes de design. Reality Pro est fabriqué à partir d’aluminium, de verre et de fibre de carbone, afin de réduire le poids. En haut, il y a un cadran physique, un peu comme la couronne numérique trouvée sur l’Apple Watch et les AirPods Max. Vous pouvez l’utiliser pour cibler le contenu, pour vous assurer qu’il est parfaitement clair.

Le contenu réagit à l’endroit où vous bougez les yeux, et vous pouvez ensuite contrôler ce qui se passe avec des gestes naturels. Vous pouvez également dicter dans les champs de recherche ou Siri, avec commande vocale. Vision Pro affiche vos yeux lorsque d’autres personnes se trouvent à proximité. La fonctionnalité, appelée EyeSight, devrait aider à clarifier ce sur quoi vous vous concentrez. Il est conçu pour rendre l’expérience plus immersive, même pour les personnes qui vous entourent. Les personnes à proximité apparaîtront également dans votre vue virtuelle, vous gardant ancré dans le monde réel.

Les propres applications d’Apple ont été repensées pour le casque. Dans Safari, vous pouvez développer des onglets autour de vous dans l’espace. Vous pouvez agrandir le texte ou zoomer sur des détails plus petits. Vous pouvez naviguer sur le Web comme vous le feriez habituellement ou consommer du contenu vidéo. Dans Messages, vous pouvez envoyer des objets 3D et maintenant les visualiser dans l’espace virtuel. Vous pouvez utiliser le casque avec des accessoires existants, tels que le Magic Trackpad, ce qui vous permet d’effectuer des tâches plus complexes. De plus, vous pouvez étendre l’affichage de votre Mac lorsque vous l’apportez à proximité.

Avec Vision Pro, FaceTime devient désormais spatial, place les gens dans la pièce autour de vous. Vous pouvez parler à des personnes grandeur nature dans de grandes tuiles vidéo, ce qui rend les conversations plus immersives. Vous pouvez utiliser des applications professionnelles, telles que Freeform, pour collaborer pendant les réunions. Vision Pro vous permet de visualiser des photos et des vidéos dans des galeries immersives. Et les panoramas sont plus beaux que jamais, s’incurvant autour de vous.

Vous pouvez également partager du contenu via SharePlay et regarder ensemble dans l’espace virtuel. Ou si vous préférez regarder seul, vous pouvez regarder du contenu agrandi dans un environnement sombre, compatible avec Spatial Audio. Dans un premier temps, vous pouvez également regarder des films 3D de manière plus immersive que jamais. Plus de 100 jeux Apple Arcade seront disponibles pour jouer dans l’espace virtuel au lancement, et d’autres suivront.

Bien sûr, le contenu Apple TV+ fonctionnera parfaitement avec Vision Pro. Apple travaille également directement avec Disney. Non seulement Disney + sera spécifiquement conçu pour le casque, mais vous pourrez également regarder du contenu avec des informations supplémentaires, des arrière-plans personnalisables et des effets dans l’espace virtuel. Imaginez des tableaux de bord à côté de votre écran ou des environnements Star Wars sous votre écran. L’application sera disponible dès le premier jour de lancement du casque.

Étant donné que Vision Pro contient des caméras 3D, vous pouvez les utiliser pour capturer du contenu. Vous pouvez enregistrer des vidéos avec profondeur à partir des caméras, presque comme si vous pouviez scruter le contenu. L’audio sera enregistré en Spatial Audio, pour une lecture immersive. Des photos et des vidéos spatiales peuvent être prises facilement, simplement en appuyant sur la couronne numérique.

L’ensemble de l’avant du casque est en verre poli, doté de cinq caméras, d’un ensemble de capteurs (y compris LiDAR et IR) et de six microphones en dessous. Bien sûr, l’écran avant est entassé sous la vitre avant, pour l’affichage des yeux et plus encore. Il se coule dans un cadre en aluminium léger. Ici, vous trouverez la couronne numérique, à côté d’un bouton pressable pour des fonctionnalités telles que la prise de photos. La monture se courbe vers votre visage, où vous trouverez un devant rembourré pour vous asseoir sur votre visage

Pour ceux qui portent des lunettes, vous pouvez acheter des verres de prescription pour l’intérieur du casque, fabriqués en collaboration avec Zeiss.

À l’intérieur, une conception thermique aspire l’air à travers le Vision Pro. À bord, vous trouverez des écouteurs intégrés qui reposent directement sur vos oreilles. Pour réduire davantage le poids, Vision Pro utilise une batterie montée à la taille. Celui-ci se connecte au casque via un câble MagSafe. Apple estime que vous bénéficierez de deux heures d’utilisation par charge, avec des packs échangeables au vol en option.

Sur deux dalles microOLED 4K (chacun de la taille d’un timbre-poste), il y a un incroyable 23 millions de pixels. C’est plus de pixels par œil que votre télé 4K moyenne. Le texte a l’air net, le contenu a l’air riche et tout le contenu contient des tonnes de détails. Vision Pro utilise un son spatial unique qui adapte le son à la taille et à la forme de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L’ensemble du casque est alimenté par le chipset M2 d’Apple, directement extrait du Mac pour des performances puissantes. Parallèlement, il y a aussi le R1 dédié pour traiter les entrées de toutes les caméras et capteurs.

Vision Pro exécute le nouveau système d’exploitation visionOS. Il est construit sur iOS, mais introduit des éléments spatiaux pour utiliser l’espace virtuel auquel vous accédez via le casque. Les applications peuvent prendre en charge le rendu en temps réel, pour permettre la création de contenu sous vos yeux. Cela va encore plus loin, en ne rendant que là où vous regardez réellement.

Les développeurs peuvent concevoir de nouvelles applications prenant en charge les commandes gestuelles dans l’espace. Il n’y a pas beaucoup d’applications jusqu’à présent, au-delà des outils de bureau et de productivité, nous devrons donc garder un œil après le lancement. Les jeux et applications basés sur Unity feront leur chemin vers le casque, grâce à une collaboration avec la société. Il y aura un nouvel App Store sur Vision Pro, où vous pourrez découvrir et télécharger des applications dédiées.



Bien sûr, Apple veut garder la sécurité au premier plan. Un nouvel ID optique utilise le balayage de l’iris pour déverrouiller Vision Pro. Comme Face ID, vous pouvez l’utiliser pour vérifier les achats Apple Pay et remplir automatiquement les mots de passe. Bien sûr, tout cela est stocké sur l’appareil et entièrement crypté. Apple ne suivra pas vos mouvements oculaires et les données de l’appareil photo sont traitées à bord, de sorte que les applications n’ont pas à stocker d’images.



Apple estime que Vision Pro est “l’appareil électronique grand public le plus avancé de tous les temps”. Le casque de réalité mixte commence à 3499 $ et sera disponible à partir de début 2024.