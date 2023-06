Garmin lance sa nouvelle montre de golf Approach S70

Une Garmin Approach S70 dotée de 20 heures de batterie GPS, d’un écran tactile AMOLED et de 43 000 parcours préchargés.

Rester au top de votre jeu de golf peut être un défi, nécessitant souvent un équipement spécial et un sens aigu du détail. Heureusement, Garmin est là pour vous aider avec sa nouvelle montre intelligente GPS de golf phare – l’Approach S70. Cette montre de suivi de golf haut de gamme comprend un écran tactile AMOLED lumineux, un suivi GPS, jusqu’à 20 heures d’autonomie de la batterie GPS et un incroyable 43 000 parcours préchargés.

Améliorant les choses d’un cran par rapport à la précédente Approach S62, la nouvelle Approach S70 améliore l’écran tactile. Vous trouverez un nouvel écran AMOLED de 1,2 pouces ou 1,4 pouces. Il est suffisamment lumineux pour que vous puissiez toujours voir tout en faisant le tour du parcours. Il est entouré d’une lunette en céramique pour une protection supplémentaire. Vous pouvez trouver la montre en 42 mm ou 47 mm, selon ce qui convient le mieux à votre poignet.

La montre apporte une version améliorée et mise à jour de CourseView, contenant des cartes en couleur pour plus de 43 000 parcours différents à travers le monde. À l’aide de ces cartes, vous pouvez prévisualiser le biome et des détails plus complexes, avec une fonction de zoom vous permettant de vous rapprocher de vous. La fonction Virtual Caddy de Garmin bénéficie également d’une mise à niveau, suggérant le club que vous devez utiliser et les données du club. Pour en tirer le meilleur parti, vous devrez vous abonner à Garmin Golf pour obtenir des données supplémentaires, telles que la direction de la pente.

En plus de suivre vos parties de golf, vous pouvez utiliser l’Approach S70 pour suivre d’autres activités. Vous pouvez suivre la course, le HIIT, le yoga et plus encore à l’aide de la montre intelligente. De plus, vous pouvez accéder aux données de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, allant de votre fréquence cardiaque au sommeil. Et, comme les autres montres connectées, vous recevrez toutes vos notifications depuis votre téléphone. Garmin estime que la montre de golf peut durer 16 jours en mode smartwatch normal et 20 heures en mode GPS.

Prêt à améliorer votre jeu de golf avec le dernier kit de Garmin ? L’Approach S70 est disponible à la commande directement auprès de la marque. Cela vous coûtera 650 $ pour le modèle 42 mm et 700 $ pour la plus grande de 47 mm.