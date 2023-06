Depuis plus de 40 ans, Silverlit inspire les fans de vitesse à défier les limites de leur imagination avec la gamme de voitures radiocommandées Exost. Imaginés en France, ces bolides embarquent sous leurs carrosseries des fonctionnalités étonnantes pour toujours plus d’adrénaline.

Silverlit vient d’annoncer son partenariat inédit et exclusif avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et les 24 Heures du Mans, course mythique qui fête cette année ses 100 ans. Passion de l’automobile, vitesse, challenge, la marque et l’iconique course partagent le même ADN. C’est donc tout naturellement que ce partenariat exclusif donne naissance à une voiture radiocommandée qui n’a pas son pareil : l’Hypercar Exost (49 €).

Lignes aérodynamiques, look sportif et technologie de pointe, cette hypercar au design imaginé par les équipes françaises Silverlit a tout pour plaire. En intérieur, tel un trophée ou en extérieur, pour des courses pleines d’adrénaline, la voiture Exost saura trouver sa place. Vitesse de pointe à 20 km/h, avec 45 minutes d’autonomie, cette reine de l’endurance possède des performances maximisées. Avec ses pneus de course, ce bolide offre des sensations de pilotage hors du commun.