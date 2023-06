En sécurité cet été avec la nouvelle SoloCam extérieure compacte d’Eufy

Chargement solaire et résolution 2K dans une caméra de sécurité extérieure compacte Eufy SoloCam.

Garder un œil sur votre maison est plus facile que jamais grâce aux nombreuses caméras de sécurité intelligentes disponibles sur le marché. Mais qu’en est-il du processus d’installation ? Tout le monde ne veut pas monter sur des échelles en jouant avec un câblage compliqué. Heureusement, la dernière SoloCam d’eufy est une caméra de sécurité extérieure compacte dotée d’une charge solaire et d’une résolution 2K, qui s’adaptera facilement à vos murs.

La S220 SoloCam est une caméra de sécurité extérieure compacte de 97 × 80,5 × 57,5 ​​mm, pesant à peine 320 g. À bord, vous trouverez une caméra de résolution 2K avec une ouverture f/1.6 et un champ de vision de 135°. Vous pouvez clairement voir ce qui se passe à la maison, avec l’ouverture vous permettant de zoomer sur des détails plus petits. De plus, il y a un mode de vision nocturne infrarouge, de sorte que vous pouvez toujours garder un œil sur les choses, même quand il fait noir.



Là où la nouvelle SoloCam d’eufy se démarque vraiment, c’est en termes d’installation et d’alimentation. Pour l’installer, vous n’avez qu’à percer un seul trou dans le mur. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier des fils. La S220 SoloCam est alimentée par un panneau solaire intégré de 0,9 watt. Eufy estime qu’il collectera jusqu’à 400 mAh d’énergie par jour, soit trois fois plus que la puissance quotidienne dont cet appareil photo a besoin. Mais pour garder l’esprit tranquille, il y a une batterie de secours prévue pour trois mois.

Vous trouverez à bord la détection de personnes alimentée par l’IA sur l’appareil photo, qui enverra des alertes directement sur votre téléphone. Si vous connectez la SoloCam au hub Security Homebase 3 d’Eufy, vous bénéficiez d’une reconnaissance faciale et d’un espace de stockage supplémentaire. En plus de tout cela, cette caméra de sécurité est résistante à l’eau et à la poussière IP67, comprend un son bidirectionnel, est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, et est livrée avec 8 Go de stockage interne.

Prêt à garder un œil sur votre maison de plus près ? La nouvelle S220 SoloCam d’eufy est disponible à la commande directement auprès de la marque pour 130 $.