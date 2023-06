Apple WWDC 2023 : à quoi s’attendre les du prochain événement d’Apple ?

Les fans d’Apple attendaient avec impatience la conférence mondiale des développeurs (WWDC) de cette année. L’événement dévoilera de nouveaux logiciels, matériels et autres offres passionnantes du fabricant d’iPhone.

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur la WWDC 2023, et nous ne pouvons que spéculer jusqu’au 5 juin. Cependant, de nombreuses rumeurs circulent qui nous donnent un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Voici un aperçu de ce que Tim Cook et sa société vont probablement révéler.

WWDC 2023 : Quand et qui ?

Depuis au moins 2002, la WWDC est l’une des semaines les plus critiques du calendrier annuel d’Apple. L’événement de cette année se tiendra sur le campus Apple Park du 5 au 9 juin 2023.

Bien que la WWDC soit destinée aux développeurs d’applications, le discours d’ouverture annuel du lundi qui lance l’événement est ce qui retient le plus l’attention de la presse mondiale – et de tous ceux qui possèdent un produit Apple.

Apple a également dévoilé les finalistes de ses Apple Design Awards. Les gagnants sont annoncés lors de la WWDC.

WWDC 2023 : Réalité Pro

Sans aucun doute, la partie la plus importante de la WWDC de cette année, du point de vue d’Apple, sera la révélation attendue depuis longtemps d’un casque AR / VR dédié. Selon la rumeur depuis des années, l’appareil portable sera le plus grand nouveau produit de l’entreprise depuis la sortie d’Apple Watch en 2015 – qui se trouve être l’année où Apple a commencé à travailler dessus. Une fois dévoilé, le combiné pourrait être nommé Reality Pro.

Apple devrait introduire un système d’exploitation innovant pour son casque AR/VR, qui s’appellerait “xrOS”. Le logiciel devrait inclure un App Store exclusif, une nouvelle expérience FaceTime, la possibilité d’exécuter des applications iPhone et iPad et de nombreuses autres fonctionnalités.

Apple doit répondre à trois questions majeures sur le casque une fois passé une longue démonstration de ce qu’il peut faire. Le premier est le prix; des rumeurs ont circulé sur la question de savoir si ce produit est destiné aux particuliers ou aux utilisateurs professionnels. Pour le moment, les rumeurs sur les prix iraient de de 500 $ à 3 000 $.

De nombreux casques AR/VR n’ont pas réussi à gagner en popularité en raison de leur conception inconfortable. La question reste de savoir si Apple a découvert une solution pour le confort à long terme ou si elle aussi a échoué comme d’autres entreprises dans le passé. Je parie que nous serons surpris de voir à quel point le portable peut être peu encombrant.

Enfin : quand est-ce que cette bête se lance ? Pourquoi a-t-on l’impression qu’Apple garde cela sous clé jusqu’à la saison des vacances ?

Pour que tout le monde devine, Apple annoncera presque certainement au moins un nouveau matériel avant d’arriver au casque AR / VR et les dernières rumeurs suggèrent que plus d’un nouveau Mac verra le jour.

Le meilleur candidat est un MacBook Air 15 pouces qui ressemblera beaucoup au MacBook Air 13 pouces 2022. Il aura probablement une puce M2 à l’intérieur, mais il est possible que ce soit une M3.

Au-delà de cela, on espère toujours un iMac 24 pouces mis à jour, qui n’a pas été mis à jour depuis sa sortie en mai 2021, bien qu’Apple semble qu’il ira directement au M3 avec cela. Au lieu de cela, nous pourrions obtenir une version M2 Ultra du Mac Studio, pour l’aligner sur la génération actuelle des puces d’Apple.

Une autre possibilité est un nouveau Mac Pro, qui serait le premier à proposer du silicium Apple.

En tant que conférence des développeurs, la WWDC 2023 ne proposera aucune autre mise à jour matérielle au-delà du casque et des nouveaux Mac le 5 juin. Historiquement, Apple conserve ses plus grandes versions de nouveaux produits jusqu’à l’automne. C’est à ce moment-là que la série iPhone 15 devrait être révélée aux côtés de nouveaux AirPod et plus encore.

Oui, il y aura un nouveau logiciel

Le discours d’ouverture de la WWDC 2023, comme les précédents, comportera également de nouvelles versions iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Grâce au casque, cependant, nous pourrions ne pas voir autant de nouvelles fonctionnalités que dans les versions précédentes. Au lieu de cela, ce sera peut-être l’année où Apple s’attaquera enfin aux bogues de longue date, en particulier dans iOS.

iOS17

Mark Gurman, le gourou d’Apple de Bloomberg, s’attendait depuis longtemps à ce qu’iOS 17 soit une version “mise au point”. Cependant, ces derniers mois, il a entendu qu’Apple avait fait un changement stratégique à mi-parcours pour faire de la mise à jour quelque chose de plus. En conséquence, il pense maintenant qu’iOS 17 inclura désormais plusieurs fonctionnalités “agréables à avoir”, bien qu’aucune d’entre elles ne corresponde à “l’amélioration centrale comme l’écran de verrouillage remanié (iOS 16)”.

Un domaine à surveiller est de savoir si Apple aborde la loi européenne sur les marchés numériques (DMA). La loi stipule qu’Apple doit autoriser les tiers à proposer également des options de type app store pour des appareils comme l’iPhone. Cupertino ne veut probablement pas mettre cela dans iOS 17.0 – ou l’annoncer à la WWDC. iOS 17.3 ou version ultérieure ou chaque fois qu’Apple arrête de donner des coups de pied et de crier.

iPadOS 17

Il n’y a pas eu beaucoup de discussions ou de fuites sur iPadOS 17, ce qui ne devrait pas surprendre. Apple est connu pour être très silencieux concernant les nouvelles mises à jour d’iPadOS. Cette année, on s’attend à ce que l’iPad obtienne les nouvelles fonctionnalités d’écran de verrouillage que les iPhones ont reçues avec iOS 16. Cependant, un ensemble complet est en retard, et espérons qu’il comprendra de nouveaux arrière-plans.

Ce serait également bien pour Apple de permettre aux iPads d’agir en tant que récepteurs AirPlay via des mises à jour logicielles, permettant aux utilisateurs d’iPhone de mettre en miroir les médias d’iOS vers iPadOS. Avec macOS Monterey, Apple a transformé le Mac en un récepteur AirPlay, c’est donc peut-être la direction qu’il envisage de prendre.

mac OS 14

Encore une fois, la prochaine version de macOS sera probablement légère sur les nouvelles fonctionnalités et offrira à la place des améliorations. Ce n’est pas mal, juste une réalité sur les logiciels introduits il y a plus de 20 ans. Il est toujours intéressant de voir ce qu’Apple appelle sa dernière version de macOS. Ces dernières années, il a utilisé des emplacements californiens tels que l’actuel macOS 13 Ventura.

Selon Parker Ortolani, Apple a déposé de nombreux noms possibles pour macOS 14 (ou les versions futures), notamment Sonoma, Pacific et notre préféré, Mammoth.

watchOS 10

En ce qui concerne la prochaine version de watchOS, il pourrait y avoir une mise à jour importante à quelques semaines de sa première apparition. Cette nouvelle vient de Gurman, qui a déclaré en avril que watchOS 10 pourrait être une “mise à jour assez complète” qui pourrait inclure une nouvelle interface. Est-ce enfin l’année où Apple dévoile un magasin de cadrans de montres pour les développeurs tiers ? Pomme, quelqu’un ?

tvOS 17

Voici ce que vous ne savez peut-être pas sur tvOS et WWDC – Apple ne l’a pas mentionné lors des deux derniers événements. Au lieu de cela, il a discrètement publié de modestes mises à jour avec tvOS 15 et tvOS 16. Je parie que le logiciel Apple TV sera également ignoré lors du discours d’ouverture de la WWDC 2023, ce qui est dommage.

Apple ne manque jamais de nous surprendre lors de cet événement. Contrairement à l’événement iPhone hautement orchestré à l’automne, qui se concentre principalement sur la promotion de nouveaux produits pour les ventes des vacances, la WWDC est l’occasion pour les développeurs Apple de présenter ce sur quoi ils ont travaillé au cours de l’année écoulée. De plus, c’est presque toujours un événement fantastique, avec de nouveaux présentateurs de l’équipe Apple.



La présentation du discours d’ouverture de la WWDC est généralement longue et pourrait durer plus longtemps si Apple décide d’approfondir son casque à réalité mixte. Cela pourrait entraîner un show plus long que d’habitude, avec moins d’attention accordée aux autres annonces. Si c’est le cas, ce serait dommage. Le Reality Pro offrira sans aucun doute de nombreux moments « oh wow ». Mais la réalité est qu’Apple repose toujours d’abord sur l’iPhone.