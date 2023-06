La nouvelle Tissot Sideral est une version moderne d’une icône des années 70

Tissot vient d’annoncer la Tissot Sideral – une réinterprétation audacieuse de l’emblématique montre Sideral S des années 1970. Cette montre accrocheuse combine des matériaux de pointe avec une esthétique vintage – si vous recherchez une montre de sport rétro pour l’été, cela pourrait être un choix parfait.

La Tissot Sideral a une riche histoire remontant à 1971 – la Sideral originale était la première montre en fibre de verre au monde, dotée d’un design léger mais robuste. Cette montre innovante a été acclamée par les amateurs de sport et les trendsetters. Deux ans plus tard, la Sideral S est arrivée avec un bracelet en caoutchouc jaune emblématique et un système de fermeture innovant.

Lors de la mise à jour du Sideral pour l’ère moderne, Tissot a voulu préserver l’héritage du modèle, c’est pourquoi le modèle 2023 comporte un carbone forgé pour le boîtier. Ce matériau léger et résistant est comme une version améliorée du boîtier en fibre de verre utilisé il y a 60 ans. Pour parfaire son look sportif, la nouvelle Tissot Sideral est dotée d’une lunette unidirectionnelle en PVD noir avec graduation plongeur et régate, et d’une étanchéité de 300 mètres (30 bars).

Le cadran présente une animation luminescente multicolore et un design de jauge de compte à rebours de régate en vert et rouge, ce qui ajoute à l’esthétique rétro des années 70.

C’est à l’intérieur que la montre a reçu la plus grande amélioration – équipée du populaire mouvement Powermatic 80 Nivachron et d’un nouveau rotor squelette Tissot. Cela donne à la montre une impressionnante réserve de marche de 80 heures et une résistance aux champs magnétiques.

La Tissot Sideral est désormais disponible en trois couleurs vives, jaune, rouge et bleu. Chacune est dotée d’un bracelet en caoutchouc perforé distinct avec un système de fermeture de bracelet innovant qui élimine le besoin d’une boucle traditionnelle.

Cette Tissot Sideral est disponible à l’achat dès maintenant au prix de 1050 €