Garmin lance les versions Pro de ses smartwatches outdoor Fenix ​​​​7 et Epix 7

Garmin est l’une des marques les plus populaires en matière des montres intelligentes GPS robustes que vous pouvez porter à votre poignet avant votre prochaine aventure. Le Fenix ​​​​7 est actuellement l’une des options de premier plan de la marque, obtenant cinq étoiles sur cinq dans nos tests. Les Epix 2 proposent des fonctionnalités supplémentaires et un écran plus lumineux, qui se disputent également cinq étoiles sur cinq. Mais maintenant, Garmin publie des versions Pro des deux montres, augmentant la mise à la fois la taille et les fonctionnalités.

La Fenix ​​​​7 propose déjà un suivi pour plus de 30 types d’entraînements, toutes les mesures auxquelles vous pourriez vous attendre, Garmin Coach, la charge solaire et le GPS multibande. Mais le nouveau modèle Pro va encore plus loin. Il embarque un capteur de fréquence cardiaque repensé, plus précis dans différentes activités. Vous trouverez également un score d’endurance qui mesure à quel point il vous est facile de “soutenir des efforts prolongés” et un score de colline pour montrer à quel point vous courez bien en montée.

Passons à la montre Epix 2 : elle offre déjà un écran AMOLED, une grosse batterie et les mêmes fonctionnalités de fitness que la Fenix ​​7. Et sur le nouveau modèle Pro, les choses deviennent un peu plus brillantes. Elle reçoit également le nouveau capteur de fréquence cardiaque pour une précision accrue. Vous trouverez également désormais des options d’activités supplémentaires, notamment le football (vrai football), le basket-ball et l’équitation. De plus, il existe un mode Red Shift qui ajuste l’affichage aux nuances de rouge lorsqu’il fait sombre, tout comme l’Apple Watch Ultra. La smartwatch est désormais disponible dans les tailles 42 mm, 47 mm et 51 mm.



Il y a quelques nouvelles fonctionnalités sur la Fenix ​​​​7 Pro et l’Epix 2 Pro. Une lampe de poche LED mains libres intégrée dans les montres. Des intensités variables, une lumière de sécurité rouge et un mode stroboscopique pour l’entraînement nocturne. Vous trouverez également de nouvelles fonctionnalités de cartographie, notamment des superpositions de cartes météorologiques, des ombres pour les cartes topographiques et la fonction Up Ahead qui affiche les points d’intérêt à venir.

Envie d’avoir le dernier équipement de Garmin à votre poignet ? La série Fenix ​​​​7 Pro commence à partir de 849,99 €, tandis que l’Epix 2 Pro débute à 949,99 €. Les deux sont actuellement disponibles à la commande directement auprès de Garmin