Aston Martin signe Bowers & Wilkins pour le système audio de sa DB12

La conduite de luxe mérite le meilleur son de sa catégorie, avec un système de son surround spécialement conçu.

À l’intérieur d’une voiture de luxe, vous vous attendez à ce que tout l’équipement soit assorti, n’est-ce pas ? Aston Martin tourne son attention vers le système audio de ses supercars, s’associant à Bowers & Wilkins en tant que partenaire audio officiel. Les marques ont spécialement développé un système de son surround phare qui fera ses débuts dans la voiture DB12.

Le nouveau système audio est une mise à niveau optionnelle pour l’Aston Martin DB, visant à offrir la même expérience ultra-luxe que le reste de la voiture. Il s’agit d’un système à 15 haut-parleurs et 14 canaux conçu pour un son surround haut de gamme. Les marques ont travaillé pour placer de manière experte tous les haut-parleurs à l’intérieur de la voiture pour des performances optimales. De plus, vous trouverez des haut-parleurs 3D dédiés et un puissant caisson de basses pour un son riche dans tout le véhicule.

Bien qu’ils ne puissent pas tout à fait passer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes, ces haut-parleurs sont conçus pour des performances élevées. Le système de Bowers and Wilkins se compose de tweeters à double dôme en aluminium et de haut-parleurs de milieu de gamme Continuum. Il s’agit d’un système audio de 1 170 W, qui promet de fournir un son équilibré et précis. Juste à titre de comparaison, c’est plus de puissance que le système home cinéma haut de gamme LG S95QR – vous avez donc un son vraiment capable dans le DB12.

Le nouveau système de Bowers et Wilkins fera ses débuts dans l’Aston Martin DB12 plus tard cette année. Cela marque le début du partenariat entre les deux marques, avec plus de systèmes de haut-parleurs haut de gamme qui apparaîtront dans les supercars à l’avenir.