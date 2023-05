Essai – BMW i7 xDrive 60 : au royaume du silence

Porte-drapeau de la marque munichoise, la BMW i7, nouvelle limousine entièrement électrique, conjugue avec un brio époustouflant des notions telles que le silence, les performances, le plaisir de conduite, le tout agrémenté par une vision du confort et du raffinement à citer en exemple. La démonstration est exemplaire, bien évidemment !

C’est quoi ?

C’est la limousine de chez BMW, bien évidemment. Depuis son lancement en 1977 (et elle fut dessinée par l’une des légendes du design automobile, Paul Bracq), elle a connu 6 générations successives et s’est toujours imposée auprès des amateurs du genre comme étant la référence pour qui cherchait un mélange subtilement dosé entre luxe, confort, performances et plaisir de conduite. La 7ème génération, tout juste lancée, n’a pas d’autres ambitions, à part de pousser tous les curseurs encore plus loin. Et elle endosse sa part de modernité avec, en plus des versions motorisées par des unités thermiques & hybrides rechargeables, la présence d’une i7 entièrement électrique, et ça, c’est nouveau, pour une Série 7. C’est justement celle-ci que nous avions à l’essai.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, absolument tout ! Lignes, proportions, motorisations, raffinements intérieurs, tout est nouveau. On reconnait la nouvelle Série 7 par sa calandre, déjà, large, massive, qui fait éventuellement débat, mais qui plaira avant tout sur les marchés auxquels elle est prioritairement destinée (les USA devraient absorber 20 % de la production, mais la Chine en écoulera 45 %, ça donne un indice !), d’autant que de nuit, cette calandre s’entoure de LEDs ! Amateurs de discrétion s’abstenir, mais ce n’est probablement pas le but… Cette imposante limousine de 5,39 m de long (cela correspond à la version longue de l’ancienne génération. – pas de version « courte » ici, au programme !) offre évidemment un espace généreux à bord ainsi que de nombreux raffinements sur lesquels nous reviendront ci-dessous. On note par ailleurs que malgré son allure statutaire, BMW n’a pas hésité à lui offrir un aspect un peu dark, avec des niveaux de finition, genre peinture gris mat et calandre noire : ça, c’est irrévérencieux comme on l’aime, pour une limousine !

Et sous le capot ?

Contrairement à sa principale rivale, la Mercedes EQS (déjà essayée sur notre site), qui n’existe qu’en version 100 % électrique, la nouvelle Série 7 propose moult moteurs thermiques : vous pouvez ainsi la choisir en 740d (6 cylindres Diesel, 299 ch), 750e (6 cylindres essence & hybride rechargeable, 489 ch) voire la sculpturale M760e (6 cylindres essence & hybride rechargeable, 571 ch). Mais la vraie nouveauté, c’est évidemment l’i7 dont les deux moteurs électrique sortent 544 ch et 745 Nm de couple, le tout étant alimenté par 101,7 kWh de batteries, offrant ainsi une autonomie (théorique) de 594 kilomètres, avant de pouvoir recharger sur une prise rapide (l’i7 accepte jusque 195 kW de recharge).

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est absolument impressionnant ! On est déjà bluffé par l’accès à bord, les portes à ouverture automatique, puis par le sentiment de bien-être une fois que l’on s’installe à l’intérieur. Entre les sièges (ventilés, chauffants, massants…) juste parfaits, la position de conduite idéale (une constante chez BMW), c’est déjà palace ! Et admirons le niveau de finition, les molettes en cristal, le bandeau lumineux du même matériau qui souligne la planche de bord, la sono juste parfaite ! Ce sentiment délicieux se vit aussi à l’arrière, plus intensément, même, si l’on a pris l’option « cinéma » ! Car, oui, l’i7 innove avec la présence d’un écran de 80 cm de diagonale, logé dans le ciel de toit, et qui se déplie et qui offre une définition 8K ! C’est parfait pour se regarder une petite série le temps d’une recharge électrique, par exemple, tout en se faisant masser, car ça marche bien évidemment aussi à l’arrière, et le tout se commande par des écrans tactile façon iPhone, situés près des accoudoirs extérieurs, à l’arrière ! Côté dynamique, l’i7 impressionne : déjà, malgré ses dimensions impressionnantes, on a bien le gabarit dans l’œil et l’auto se manie du bout des doigts, on remercie pour cela les roues arrière directrices. Comme toujours, s’agissant d’un engin électrique, c’est bien évidemment la douceur et le silence qui s’apprécient au premier abord : ces deux qualités sont sublimées au volant de la BMW, vous êtes isolé du monde, sans aucun bruit parasite, avec un moteur doux et réactif à la demande (rappel : 544 ch, 745 Nm, soit des performances assez stratosphériques, notamment en reprises), le tout avec la plus grande facilité. Tant le filtrage des suspensions que l’isolation phonique et le confort des sièges sont à citer en référence. Soigné, choyé, retiré de la violence du monde moderne, l’i7 vous transporte à sa manière, en luxe, en silence, et en vélocité au besoin !

Son point fort ?

Délicate, soignée dans ses moindres détails, l’i7 vous transporte en silence et domine la route par des reprises éclair, sans aucun effort apparent. A bord, vous êtes dans une ambiance première classe, raffinée à l’extrême. La route se vit autrement, assurément.

Le verdict de Stuff

Si la démonstration est éclatante, elle s’éclaire (comme la calandre) en apprenant que sous cette i7 se cache la base technique de la prochaine Rolls Royce Spectre. Faut-il en dire plus ? En tous cas, cette i7 préfigure ce que doit être la limousine du futur.

Les chiffres clé

Moteur : 2 moteurs électrique synchrone

Puissance : 544 ch

Couple : 745 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2715 kilos

Vitesse maxi : 240 km/h

0 à 100 km/h : 6,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 19,4 kWh /100 / 27 kWh/100

Prix : BMW Série 7 à partir de 121150 € (740d), version i7 à partir de 151800 €