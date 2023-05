Le projecteur portable LG CineBeam diffuse du contenu 4K HDR

Le CineBeam affiche le contenu 4K HDR sur un écran projeté jusqu’à 120 pouces. Et tout cela à partir d’un projecteur que vous pouvez mettre dans un sac et emporter avec vous pour regarder en plein air. Ce projecteur CineBeam PU700R signé LG est une offre portable à courte focale, ce qui signifie qu’il peut projeter du contenu à des distances plus courtes. Il peut diffuser une image de 60 pouces à 120 pouces – bien plus grande que la plupart des téléviseurs. Il existe une fonction de réglage automatique de l’écran qui permet au projecteur d’optimiser l’alignement et la mise au point de l’écran. De plus, vous pouvez faire pivoter le projecteur jusqu’à 90 degrés, de sorte qu’il y a une gamme complète de mouvements pour votre écran.

Lorsqu’il s’agit d’essayer de créer la configuration home cinéma parfaite, vous avez plus que probablement envisagé un projecteur. Mais ils sont gros, chers et vraiment fastidieux. Heureusement, le dernier projecteur CineBeam de LG, le PU700R, est une option portable à courte focale que vous pouvez installer dans votre salon et emporter avec vous. Pour ceux qui sont familiers avec les projecteurs, vous remarquerez que la dernière offre de LG est très similaire au Freestyle de Samsung – bien que les choses augmentent d’un cran.

Non seulement cela, mais le dernier CineBeam affiche le contenu en 4K UHD avec prise en charge du HDR10. Il inclut même HLG et Dynamic Tone Mapping pour une couleur plus uniforme qui optimise la luminosité et garde les détails clairs. Ce morceau de kit devient également très brillant. Il y a une ampoule LED de 1000 lumens ANSI à l’intérieur, qui, selon LG, durera jusqu’à 30 000 heures – soit pas mal de soirées cinéma. Étant donné que l’ampoule est si lumineuse, vous pourrez regarder du contenu à l’intérieur et à l’extérieur.

Du point de vue logiciel, le PU700R CineBeam fonctionne sur le webOS de LG, tout comme il l’utilise pour les téléviseurs. Ici, vous pouvez accéder à toutes sortes de services de streaming, de fonctionnalités intelligentes et même au Web. AirPlay 2.0 et Android ScreenShare sont également pris en charge, ce qui vous permet de diffuser facilement du contenu depuis votre appareil. Il y a Bluetooth pour votre audio, vous permettant de connecter le haut-parleur à un ensemble de haut-parleurs. Et pour ceux qui préfèrent les connexions filaires, vous trouverez des ports USB-A, USB-C et HDMI 2.1 sur le projecteur.

Prêt à emporter vos films avec vous ? Le PU700R CineBeam de LG peut être commandé directement auprès de LG pour 1699 $ aux États-Unis. Actuellement, il n’est disponible que du côté de l’État, sans aucun mot sur la disponibilité internationale. Cependant, nous nous attendons à ce que le projecteur fasse son chemin sur d’autres marchés à une date ultérieure.