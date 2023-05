Bowers & Wilkins célèbre les 30 ans de l’enceinte iconique Nautilus

Nautilus, l’enceinte acoustique iconique de Bowers & Wilkins célèbre son 30e anniversaire

L’enceinte haut de gamme au design hors du commun, est fabriquée à la main et sur commande dans l’usine Bowers & Wilkins de Worthing depuis 30 ans. Pour marquer cet événement, Bowers & Wilkins a conçu une paire d’enceintes Nautilus unique dotée d’une finition irisée exclusive Abalone Pearl.



CLe coloris rappelle la couleur de la coquille interne du mollusque marin qui a inspiré le nom Nautilus.Le fait que Nautilus soit toujours l’enceinte la plus impressionnante du marché, même 30 ans après son lancement, témoigne de la vision remarquable et révolutionnaire du fondateur de la société, John Bowers, qui a lancé le projet Nautilus peu avant sa mort, et de l’ingénieur en chef qui a finalement concrétisé cet héritage, Laurence Dickie.L’idée à l’origine de Nautilus était simple, mais extrêmement stimulante : fabriquer une enceinte acoustique qui ne sonne pas comme une enceinte acoustique. Armé d’un cahier des charges exceptionnellement large, sans contraintes de temps et avec peu de limitations liées à la praticité ou au coût, Nautilus est apparue comme un concept devenu réalité, un projet radical de cinq ans visant à explorer comment les nombreux effets négatifs du coffret d’une enceinte acoustique pouvaient être éliminés grâce à une conception véritablement innovante.

Le résultat a été une révolution dans l’ingénierie des enceintes acoustiques avec l’introduction du principe de tube à conicité exponentielle dans la conception d’une enceinte acoustique. Le tube Nautilus a été récompensé par un Queen’s Award for Innovation et n’était qu’une des nombreuses avancées qui ont été développées dans le cadre du projet Nautilus et qui allaient influencer toute la conception future de tous les produits fabriqués par notre société. Conjointement avec la tout aussi remarquable 801- le choix des professionnels de l’industrie musicale du monde entier – Nautilus a été un élément-clé dans l’ascension de Bowers & Wilkins jusqu’au rang de première marque audio au monde

Ironiquement, 30 ans plus tard, la Nautilus est toujours fabriquée de la même manière. En effet, la société a élevé la fabrication d’enceintes audiophiles vers de nouveaux standards industriels de précision automatisée. Et pourtant, la construction d’une paire d’enceintes Nautilus demeure un processus très minutieux et surtout entièrement manuel. La simple construction d’un coffret d’enceinte prend plus d’une semaine – sans compter le ponçage, la peinture ou le polissage de chaque enceinte. Il n’est donc pas étonnant que la demande pour Nautilus ait toujours dépassé l’offre au cours de ses 30 années d’existence : la liste d’attente pour une nouvelle paire s’élève actuellement à deux ans.



Rien dans l’audio ne ressemble ou ne sonne comme Nautilus, qui reste à ce jour une icône de la pensée radicale et du design révolutionnaire. La finition Abalone Pearl de la paire réalisée pour son 30e anniversaire est une célébration étonnante de l’une des enceintes les plus légendaires jamais créées..

Tarif sur demande.