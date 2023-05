Des Ice Chrono pour l’été

Après le succès de l’ICE solar power sans piles, Ice-Watch continue de surfer sur la vague verte du changement en repensant la plus masculine des montres. Le côté intergénérationnel se reflète par la déclinaison de ses best-sellers 2022 pour des

poignets plus fins. Ces nouveautés, qui allient robustesse et dynamisme, conviendront parfaitement à un jeune sportif en quête d’un accessoire à la fois coloré, esthétique et

écologique.

Et pour les femmes ? Trois modèles féminins viennent compléter cette nouvelle collection. Toujours sur cette tendance branchée et colorée, Ice-Watch développe alors une série de montres à la fois féminines et sportives qui habilleront parfaitement les poignets des femmes actives et tendance, pour toutes les occasions de leur vie quotidienne. Que ce soit pour une séance de sport, une soirée entre amis ou une journée de travail, la ICE chrono reste le choix parfait pour les femmes dynamiques et soucieuses de leur style.

Chaque modèle possède d’ailleurs un boîtier en Biopoly. Une matière composite inédite remplaçant pour moitié le plastique habituel. Ice-Watch s’engage d’ailleurs de plus en plus pour le respect de l’environnement. L’écrin des ICE chrono a donc, lui aussi, été repensé. Compact, fonctionnel, design : ce cube « made in Belgium » est le fruit d’une collaboration avec une entreprise locale de Bastogne. Façonné exclusivement en polystyrène

recyclé, il a néanmoins le chic d’être bicolore, lisse et mat, pratique et

tactile.

modèles masculins : 119 €

modèles féminins : 129 €