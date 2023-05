Un cadran squelette pour la TAG Heuer Monaco

Ce week-end, les fans de Formule 1 ont suivi le 80e Grand Prix de Monaco et la nouvelle victoire de Max. Pour célébrer l’occasion, TAG Heuer a pour sa part lancé trois nouveaux ajouts à sa célèbre collection Monaco.

Ces trois chronographes colorés, chacun avec leur propre inspiration, marquent la première utilisation d’un cadran squelette par la marque dans les 50 ans d’histoire de Monaco. Ils sont conçus pour offrir une interprétation plus moderne du chronographe de course, qui devrait plaire à un public plus jeune. Les trois nouvelles variantes de cadran ajouré incluent «Original Blue», «Racing Red» et «Turquoise». L'”Original Blue” s’inspire de la toute première TAG Heuer Monaco lancée en 1969. Les couleurs bleu et rouge sont présentes sur le cadran, le bleu se retrouve également sur la roue à colonnes et la masse oscillante.

Le “Racing Red” est un clin d’œil à l’ADN de course du Monaco, TAG revendiquant que la couleur rouge fait référence aux étincelles produites sur la piste. Nous pensons que les touches noires, rouges et argentées du cadran sont particulièrement menaçantes. Le tout est complété par une roue à colonnes rouge et des gravures rouges visibles sur la masse oscillante.

Enfin, la pièce « Turquoise » propose une toute nouvelle approche du design de la Monaco. La turquoise présente sur le cadran, la roue à colonnes et la masse oscillante se veut un clin d’œil au littoral monégasque

Ces trois modèles sont alimentés par le mouvement interne Heuer 02. Il utilise une roue à colonnes conventionnelle pour activer le chronographe et dispose d’une réserve de marche de 80 heures, l’une des plus longues pour un chronographe dans l’industrie horlogère.

Tous les modèles ont également un boîtier en titane grade 2 sablé et sont dotés de Super-LumiNova sur les index et les aiguilles sculptés. Le guichet de date bénéficie également du même traitement lumineux, ce qui en fait la première TAG Heuer Monaco à disposer d’une date lisible dans l’obscurité.

Ces montres sont proposées avec un bracelet bi-matière, associant caoutchouc et cuir pour un confort et un style optimaux. Ces bracelets sont disponibles en noir ou en bleu, selon le modèle pour lequel vous opterez.