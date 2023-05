Ecojoko, le compagnon connecté anti-gaspi

Bien plus qu’un simple outil de suivi et d’analyse de la consommation électrique, l’assistant connecté Ecojoko se positionne comme un acteur clé de la transition écologique.

Fort de son engagement en faveur de la préservation de l’environnement, l’équipe ecojoko participera à l’édition 2023 du salon Change Now. Cet événement incontournable, se tiendra du 25 au 27 mai au Grand Palais Ephémère de Paris et mettra en lumière les solutions les plus inspirantes pour une planète plus durable.

Pionnier de l’économie d’énergie assistée par intelligence artificielle, ecojoko s’impose comme le parfait allié pour sensibiliser l’ensemble d’un foyer à la gestion de sa consommation d’électricité. Cette solution innovante offre la possibilité de changer les habitudes des utilisateurs sans impacter leur confort ou nécessiter des travaux. Composé d’un afficheur déporté à placer dans une pièce à vivre, ecojoko permet de mieux comprendre la facture d’électricité et de déterminer où agir en priorité pour réduire l’empreinte énergétique du foyer et économiser en moyenne 18% sur la facture d’électricité.

À l’occasion de sa participation au salon Change Now, Ecojoko a prévu de nombreuses activités sur son stand. Les visiteurs pourront ainsi découvrir la marque, et tester l’assistant connecté. Ils pourront également prendre connaissance des dernières innovations susceptibles de changer leurs habitudes de consommation et recevoir des conseils pour adopter des gestes éco-responsables. Cette opportunité exclusive de rencontrer des acteurs engagés dans la transition écologique et sociale promet d’être un moment fort et enrichissant pour tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les moyens de faire progresser la cause environnementale.